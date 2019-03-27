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邁阿密女網／謝淑薇沒能再創驚奇　遭逆轉女單止步8強

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▲邁阿密女網賽，謝淑薇。（圖／達志影像／美聯社）

▲邁阿密女網賽，謝淑薇。（圖／達志影像／美聯社）

記者顏如玉／綜合報導

在邁阿密女網單打中先後擊敗現任、前任球后的「一姊」謝淑薇27日凌晨8強戰碰上排名19的愛沙尼亞選手康塔薇特(Anett Kontaveit)，雖然先拿下一盤，可惜後面卻遭到逆轉，謝淑薇以6比3、2比6、5比7吞敗，無緣再進一步。

謝淑薇今年打出單打生涯年，先是在不久前的杜拜女網賽接連擊落德國、捷克兩位前球后科柏(Angelique Kerber)和普利絲可娃(Karolina Pliskova)挺進4強，來到邁阿密再次發「薇」，32強就擊退兩屆大滿貫冠軍、現任世界第一的大坂直美，接著16強又退前球后「丹麥甜心」瓦茲妮亞琪(Caroline Wozniacki)，先後拍落4位前任和現任球后。

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來到8強面對本賽季曾擊敗世界第二科維朵娃(Petra Kvitova)、同樣專剋大咖球星的康塔薇特，謝淑薇曾與她在2015年的廣州女網賽交手，當時康塔薇特直落二獲得勝利，如今再度相遇，謝淑薇首盤就率先破發來到5比1，康塔薇特隨後連追2局但難挽回頹勢，以3比6讓出。

第二盤謝淑薇再度率先破發，但康塔薇特隨後連下4局，以6比2追平，第三盤謝淑薇開賽就連下3局，康塔薇特後來居上反超，反而沒再給謝淑薇機會，就以7比5再下一城，最終拿下勝利。

女單結束後，謝淑薇緊接著將和捷克女將斯特里柯娃(Barbora Strycova)搭擋女雙，兩人先前在杜拜女網賽才捧起冠軍，來到邁阿密同樣不輕鬆，16強就碰上印地安泉奪冠組合，單打世界第九的白俄好手沙芭蓮卡(Aryna Sabalenka)以及比利時選手莫藤斯(Elise Mertens)。

關鍵字： 邁阿密女網謝淑薇8強
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