邁阿密女網／今年第三次拍落前球后　謝淑薇宰丹麥甜心晉級8強

▲謝淑薇。（圖／路透）



記者林育正／綜合報導

擊敗世界第一的大坂直美後，「台灣一姐」謝淑薇再創驚奇，台灣時間26日凌晨她在邁阿密女網賽女單16強，以6比3、6比7(0)、6比2擊敗前球后「丹麥甜心」瓦茲妮亞琪（Caroline Wozniacki）晉級8強。

首盤謝淑薇發球得分率優於對手，瓦茲妮亞琪發球局3度失守，謝淑薇來到第四個盤末點6比3拿下。第二盤雙方互相破發一次，一路僵持一度連續6局沒有出現破發點來到搶7。不過瓦茲妮亞琪一口氣拿下7分，7比6(0)拿下第二盤雙方進入決勝盤。

請繼續往下閱讀...

第三盤雙方有多次多拍來回，謝淑薇最多取得4比0領先，隨後瓦茲妮亞琪才連續2次保發成功。不過「瓦牆」的底線已經無法壓制謝淑薇。5比2進入賽末發球局，謝淑薇取得賽末點後，一記斜線致勝球穿越「瓦牆」的防守，以6比3、6比7(0)、6比2擊拿下勝利，8強將對上愛沙尼亞選手康塔薇特(Anett Kontaveit)。這也是她首次在Premier Mandatory等級的賽事闖進單打8強。

謝淑薇今年再次打出單打生涯年，日前在杜拜女網賽連續擊落科柏（Angelique Kerber） 和普利絲可娃（Karolina Pliskova）兩位前球后。本戰的瓦茲妮亞琪是她今年第三位擊退的前世界球后，若加上上一輪拍落的兩屆大滿貫冠軍、現任世界第一大坂直美，已經有4位前任和現任球后敗在她拍下。

而在去年，謝淑薇則是在澳網擊敗前球后穆格路莎（Garbine Muguruza），並在溫網打敗當時的世界第一哈勒普(Simona Haelp)。