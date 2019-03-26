邁阿密女網／謝淑薇週三凌晨8強戰　23歲對手也愛打大咖

▲謝淑薇。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

「台灣一姐」謝淑薇擊敗前球后「丹麥甜心」瓦茲妮亞琪（Caroline Wozniacki）之後，將在8強戰對上世界排名19的愛沙尼亞選手康塔薇特(Anett Kontaveit)。同日的雙打也將對上印地安泉女網賽的冠軍組合，一日兩戰都要過關相當不容易。

康塔薇特近年成績不俗，去年在澳網和法網都闖進16強，溫網32強，亞洲賽季重要的武漢女網賽更殺到決賽才落敗，現在年僅23歲，和謝淑薇差了10歲。她和謝淑薇曾在2015年的廣州女網賽交手，當時康塔薇特直落二獲得勝利。

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康塔薇特對於大咖好手也不手軟，去年就曾打敗瓦茲妮亞琪、科柏（Angelique Kerber）、大威廉斯(Venus Williams)等球后級好手。今年賽季擊敗過排名最高的選手，則是科維朵娃(Petra Kvitova)。

謝淑薇將在台灣時間27日凌晨不早於2點出賽，單打比賽結束後將在早上進行雙打，碰上的是在印地安泉奪冠的組合，單打世界第九的白俄好手沙芭蓮卡（Aryna Sabalenka）以及比利時選手莫藤斯（Elise Mertens）。

▲康塔薇特。（圖／達志影像／美聯社）

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