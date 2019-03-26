運動雲

> >

邁阿密女網／謝淑薇週三凌晨8強戰　23歲對手也愛打大咖

ETtoday運動雲

▲謝淑薇。（圖／達志影像／美聯社）

▲謝淑薇。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

「台灣一姐」謝淑薇擊敗前球后「丹麥甜心」瓦茲妮亞琪（Caroline Wozniacki）之後，將在8強戰對上世界排名19的愛沙尼亞選手康塔薇特(Anett Kontaveit)。同日的雙打也將對上印地安泉女網賽的冠軍組合，一日兩戰都要過關相當不容易。

康塔薇特近年成績不俗，去年在澳網和法網都闖進16強，溫網32強，亞洲賽季重要的武漢女網賽更殺到決賽才落敗，現在年僅23歲，和謝淑薇差了10歲。她和謝淑薇曾在2015年的廣州女網賽交手，當時康塔薇特直落二獲得勝利。

請繼續往下閱讀...

康塔薇特對於大咖好手也不手軟，去年就曾打敗瓦茲妮亞琪、科柏（Angelique Kerber）、大威廉斯(Venus Williams)等球后級好手。今年賽季擊敗過排名最高的選手，則是科維朵娃(Petra Kvitova)。

謝淑薇將在台灣時間27日凌晨不早於2點出賽，單打比賽結束後將在早上進行雙打，碰上的是在印地安泉奪冠的組合，單打世界第九的白俄好手沙芭蓮卡（Aryna Sabalenka）以及比利時選手莫藤斯（Elise Mertens）。

▲康塔薇特。（圖／達志影像／美聯社）

▲康塔薇特。（圖／達志影像／美聯社）

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》

關鍵字： 謝淑薇
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

熱門新聞

邁阿密女網／今年第三次拍落前球后　謝淑薇宰丹麥甜心晉級8強

親口宣布引退就像死刑！周思齊退休後不規劃當教練

中職／味全吉祥物是什麼？魏應充：我的堅持，龍魂不滅

杜克怪物威廉森2戰轟57分追上KD　皮爾斯：他已是世界前50

中職／遭江辰晏觸身球後送醫！蔣智賢肩部挫傷降二軍

日職／陽岱鋼熱身賽3戰4轟　原辰德：開幕戰先發第5棒

讀者回應

﻿

最新新聞

1印地安人拿不出3億 林德恐留不住

2火腿新秀吉田輝星3球三振李杜軒

3鵜鶘老闆堅稱不會賣掉球隊

4安打紀錄保持者　超級看好王柏融

5日職巨人戰阪神邀伊藤美誠開球

熱門新聞

1謝淑薇今年第三次拍落前球后

2親口宣布引退就像死刑！周思齊

3魏應充：我的堅持，龍魂不滅

4真理讚杜克怪物威廉森：已是世界前50

5遭江辰晏觸身球後！蔣智賢降二軍

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

兄弟壓制暴力猿打線　象6比2踹倒猿

03_24 兄弟 vs Lamigo 八局下，官大元一球入魂，一球雙殺化解Lamigo攻勢

中華職棒30年_宣傳片

江辰晏6局無失分奪MVP　統一主場開幕1比0勝悍將

詹智堯好帥　曾婉婷邀請合作：演我另一半不錯

Matzka「你喜歡我嗎」陳粒害羞惹　蕭敬騰讚嘆：哇！好會撩～

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　 10萬人強推：給JJ留點面子！

紐約人街頭試吃台灣鳳梨酥 以為是「惡作劇」一吃秒愛上！

「大港你贏了」台語怎麼唸？　 滅火器譙柯文哲：Ｘ你娘

「我最討厭跟我說對不起的人」　 賈靜雯《與惡》飆戲霸氣外露！
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366