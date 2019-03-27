混雙二度搭鄭怡靜就封王　桌協看好林昀儒放眼東京奧運

▲林昀儒成為三冠王。（圖／取自ITTF）



記者顏如玉／綜合報導

我國桌球新星林昀儒在上週的阿曼公開賽表現亮眼，一人獨攬男單、男雙及混雙冠軍成為三冠王，讓外界更加看好林昀儒在東京奧運中的表現，同時也再次應證了桌協理事長林茂榮的預測，「林昀儒將會扛起中華隊邁向東京奧運的重任，尤其是雙打部份。」

目前世界排名26的林昀儒，是僅次於莊智淵中華男單排名第二的選手，去年他先是在U21公開賽拿下男單冠軍，接著澳洲、瑞典公開賽都闖進32、16強，其中瑞典賽更和廖振珽合力擊敗地主隊，摘下合作以來首冠，年底的奧地利公開賽，他還擊敗當時世界第五的德國前球王奧洽洛夫(Dimitrij Ovtcharov)，取得生涯最大勝利。

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▲廖振珽／林昀儒再度拿下男雙冠軍。（圖／取自ITTF）



今年林昀儒持續進步，在阿曼公開賽中，不只在決賽擊敗世界排名15的瑞典選手法爾克(Mattias Falck)，拿下生涯首座公開賽成年組男單冠軍，同時也再度與廖振珽奪下男雙冠軍，另外第二度和鄭怡靜合拍，就摘下混雙冠軍，個人勇奪三冠表現亮眼。

林茂榮曾表示，今年4月在匈牙利舉辦的世桌賽將是中華隊研究選手如何搭配的重要時機，而還沒滿18歲的林昀儒將會扛起中華隊重任，尤其雙打部份，將可能搭檔鄭怡靜出擊，如今林昀儒也表現稱職，先後拿下單雙打冠軍，也讓中華隊接下來出征世桌賽，甚至東京奧運更添信心。

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