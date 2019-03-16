運動雲

> >

世桌賽研究選手如何搭配　新星林昀儒東京奧運或扛重任

ETtoday運動雲

▲林昀儒。（圖／取自ITTF）

▲林昀儒未來備受看好。（圖／取自ITTF）

記者顏如玉／綜合報導

世界桌球錦標賽將在今年4月於匈牙利展開，桌球協會理事長林茂榮透露，中華隊將會藉由這次世桌賽來了解選手如何搭檔最適合2020東京奧運，同時林茂榮也提到，去年打出驚奇的新星林昀儒預計會扛起中華隊重任，尤其是雙打部份。

目前世界排名26的林昀儒，是僅次於莊智淵中華男單排名第二的選手，去年他先是在U21公開賽拿下男單冠軍，接著澳洲、瑞典公開賽都闖進32、16強，其中瑞典賽更和廖振珽合力擊敗地主隊，摘下合作以來首冠，年底的奧地利公開賽，他更是擊敗當時世界第五的德國前球王奧洽洛夫(Dimitrij Ovtcharov)，取得生涯最大勝利。

請繼續往下閱讀...

▲林昀儒／廖振珽摘瑞典公開賽男雙冠軍。（圖／取自ITTF）

▲林昀儒／廖振珽摘瑞典公開賽男雙冠軍。（圖／取自ITTF）

年僅18歲，林昀儒就衝上世界前30名，更被大陸視為最具威脅的好手，林茂榮說，他預計會是中華隊在世桌賽、甚至東京奧運奪牌的重點，尤其是雙打部份，「這次世桌賽我們也會透過不同的搭配方式，研究怎麼樣最適合東京奧運。」

領銜女單參與世桌賽、目前世界第七的鄭怡靜也是奪牌熱門，尤其是混雙，她過去和陳建安搭擋曾在2017年世桌賽拿下銀牌，去年奧地利公開賽也得到亞軍，還挺進年終賽，可惜首戰就不敵香港組合，兩人今年是否會再搭配出擊混雙，又或是有所改變，桌協還沒給出明確答案。

▲陳建安／鄭怡靜。（圖／取自ITTF）

▲陳建安／鄭怡靜搭擋混雙成績不錯。（圖／取自ITTF）

關鍵字： 世桌賽林昀儒鄭怡靜東京奧運
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

《原創》女選手被淘汰淚崩發怒　蕭敬騰「聽過我的歌嗎」她答不出

推薦閱讀

兩韓計畫世桌賽雙打再度聯手　國際桌總支持

38歲莊智淵參加世桌賽20年　本屆最後領軍出征？

瑞士公開賽／盧敬堯、李佳馨混雙直落二第四種子　晉級四強

中學五人制／球場還沒蓋好　屏縣瑪家要先改善態度問題

熱門新聞

林書豪高效表現老鷹卻買斷放人？外媒：他實際上沒那麼「優質」

大谷翔平旋風太驚人　大聯盟增設二刀流條款

欣賞林書豪在場上做的決定　暴龍主帥有信心：實力就擺在那

「球員不要再穿衛生棉打球」　羅德曼砲轟NBA球風太軟

中職／羅嘉仁測試變化球連投4保送　陳連宏：時好時壞

林書豪與小賈索互讓空檔三分　第2度先發「回歸正軌」

讀者回應

﻿

最新新聞

1世桌賽研究搭擋　林昀儒或扛重任

2奧運女足主帥重點在預賽第一場

3岡山湯鄉來台訓練　讚台選手有潛力

4盧敬堯、李佳馨混雙晉級四強

5羅嘉仁：測試變化球連投4保送

熱門新聞

1老鷹為何買斷而不是交易豪哥？

2大聯盟增設二刀流條款

3暴龍主帥欣賞林書豪做的決定

4羅德曼要球員不要再穿衛生棉打球

5羅嘉仁：測試變化球連投4保送

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

「UAT for Basketball」籃球體能訓練營-明仁國中

兆豐千萬贊助統一獅　凃忠正：有情人終成眷屬

下勾投手生存之道

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

三寶0減速瞎眼式左轉硬過！　逼迫高雄嬤停步撇頭險遭輾

致青春！勝利.鄭俊英醜聞連環爆　完整僅存的「二代團」再毀四團

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...

台灣舞團帶王力宏歌曲登《達人秀》　超強功夫舞奪「黃金按鈕」！！

首享天倫！白人夫妻初見南非養子　一聲「爹地、媽咪」讓她感動緊抱
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366