世桌賽研究選手如何搭配　新星林昀儒東京奧運或扛重任

▲林昀儒未來備受看好。（圖／取自ITTF）



記者顏如玉／綜合報導

世界桌球錦標賽將在今年4月於匈牙利展開，桌球協會理事長林茂榮透露，中華隊將會藉由這次世桌賽來了解選手如何搭檔最適合2020東京奧運，同時林茂榮也提到，去年打出驚奇的新星林昀儒預計會扛起中華隊重任，尤其是雙打部份。

目前世界排名26的林昀儒，是僅次於莊智淵中華男單排名第二的選手，去年他先是在U21公開賽拿下男單冠軍，接著澳洲、瑞典公開賽都闖進32、16強，其中瑞典賽更和廖振珽合力擊敗地主隊，摘下合作以來首冠，年底的奧地利公開賽，他更是擊敗當時世界第五的德國前球王奧洽洛夫(Dimitrij Ovtcharov)，取得生涯最大勝利。

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▲林昀儒／廖振珽摘瑞典公開賽男雙冠軍。（圖／取自ITTF）



年僅18歲，林昀儒就衝上世界前30名，更被大陸視為最具威脅的好手，林茂榮說，他預計會是中華隊在世桌賽、甚至東京奧運奪牌的重點，尤其是雙打部份，「這次世桌賽我們也會透過不同的搭配方式，研究怎麼樣最適合東京奧運。」

領銜女單參與世桌賽、目前世界第七的鄭怡靜也是奪牌熱門，尤其是混雙，她過去和陳建安搭擋曾在2017年世桌賽拿下銀牌，去年奧地利公開賽也得到亞軍，還挺進年終賽，可惜首戰就不敵香港組合，兩人今年是否會再搭配出擊混雙，又或是有所改變，桌協還沒給出明確答案。

▲陳建安／鄭怡靜搭擋混雙成績不錯。（圖／取自ITTF）