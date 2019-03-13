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兩韓計畫世桌賽雙打再度聯手　國際桌總支持

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▲南北韓聯隊參與韓國公開賽，南韓選手張宇鎮搭檔北韓選手車孝芯。（圖／取自ITTF）

南北韓聯隊參與韓國公開賽，南韓選手張宇鎮搭檔北韓選手車孝芯。（圖／取自ITTF）

記者王翔／綜合報導

4月世桌賽各國雖交名單，但國際桌總目前也在研商兩韓在男雙、女雙、混雙組聯隊混合出賽，南國提交完整男女各5人，北韓則提報3男4女的參賽，由於去年在韓國公開賽混雙冠軍和年終賽混雙冠軍的南韓張禹鎮和北韓車孝芯，另女雙南韓徐孝元和北韓金頌依也有機會削球合拍參賽。

國際桌總也對於兩韓在世桌賽聯隊出賽表達樂觀其成，也希望從去年合拍在氛圍之下，利用在雙打賽事以聯隊出賽，南韓桌協也在等待北韓參加世桌賽名單確定，再來提出準備雙打聯隊的計畫給國際桌總，韓國桌協在去年年終賽結束後也表示，已經向朝鮮提議，期盼未來雙方能有更多合作，甚至互相邀請對方到彼此的國家參賽。

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▲南韓桌球美女徐孝元 。（圖／記者張克銘攝）

南韓桌球美女徐孝元 。（圖／記者張克銘攝）

南北韓去年5月的瑞典世桌團賽8強相遇，沒想到卻不開戰，反而決定攜手闖進4強，可惜最終遭到日本0比3擊退，只能拿下銅牌，不過接著的韓國公開賽，南北韓再度聯手，組建4支聯隊參與男雙、女雙、混雙，最終由南韓選手張宇鎮搭檔北韓選手車孝芯的混雙闖進決賽，並擊敗中國組合王楚欽／孫穎莎摘下極具歷史意義的首面金牌。

南北韓的故事還沒完，兩人接著又在奧地利公開賽中闖進4強，完成兩場公開賽和排名前8的參賽標準，以375分排名第2，取得年終賽門票，兩人攜手過關斬將闖進決賽，可惜最終遭到香港組合黃鎮廷／杜凱琹直落三復仇，屈居銀牌，南韓桌協表示，張宇鎮／車孝芯之所以沒能奪金，是因為兩人沒有足夠的磨合時間，因此南韓方面希望未來能有多一點交流，至少在比賽前能挪出10天共同訓練。

為了讓彼此能有更多合練切磋的機會，南韓方面率先表態，期盼明年在釜山舉辦的韓國公開賽能邀請來北韓選手參賽，同時也希望在平壤舉辦的平壤公開賽也能讓南韓選手參賽，若是北韓願意的話，更希望雙方能多組隊、創造更多合作機會。

▲北韓金頌伊。（圖／記者張克銘攝）

北韓金頌伊。（圖／記者張克銘攝）

關鍵字： 世桌賽兩韓聯隊
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