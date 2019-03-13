38歲莊智淵參加世桌賽20年　本屆最後領軍出征？

▲莊智淵。（圖／記者李毓康攝）

記者王翔／台北報導

世界桌球錦標賽在4月21-28日於匈牙利布達佩斯舉行，中華男女桌球隊名單也已產生，男子隊由38歲莊智淵領軍，包括陳建安、林昀儒、王泰崴、彭王維，女子隊由一姐鄭怡靜領軍，包括陳思羽、鄭先知、蘇珮綾、劉馨尹，由於本屆是世桌個人賽，上屆在2017年由陳建安和鄭怡靜在混雙獲得亞軍。

莊智淵四月初38歲生日，他從1999世桌賽開始參加，2003年世桌賽改制為奇數年打個人賽，偶數年打團體賽，小莊今年參賽是第20年參加世桌賽，他目前世界單打排名18，仍是中華隊的一哥，除了單打，他的男雙和混雙也都具有爭前四的能力，不過他在去年亞運結束曾說應該不會再打下屆2022亞運，一旦明年東京奧運結束之後，2021年滿40的小莊是否還會再打世桌個人賽，尚很難說，或許本屆世賽是他在世桌個人賽最後一次出賽。

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世桌賽競爭非常激烈，尤其大陸和日本都視為奧運前哨戰，另外南韓也選出一軍最佳陣容出賽，中華男女隊在單項，尤其是單打想要爭取前四難度很高，不過上屆陳建安和鄭怡靜的混雙刖組合，打到冠軍戰決勝局才輸掉，也創下我國在世桌混雙最好成績，今年中華男女隊雙打仍有爭取好名次實力。

▲陳建安／鄭怡靜。（圖／取自ITTF）