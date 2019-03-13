運動雲

> >

38歲莊智淵參加世桌賽20年　本屆最後領軍出征？

ETtoday運動雲

▲▼2018雅加達亞運,桌球,莊智淵。（圖／記者李毓康攝）

莊智淵。（圖／記者李毓康攝）

記者王翔／台北報導

世界桌球錦標賽在4月21-28日於匈牙利布達佩斯舉行，中華男女桌球隊名單也已產生，男子隊由38歲莊智淵領軍，包括陳建安、林昀儒、王泰崴、彭王維，女子隊由一姐鄭怡靜領軍，包括陳思羽、鄭先知、蘇珮綾、劉馨尹，由於本屆是世桌個人賽，上屆在2017年由陳建安和鄭怡靜在混雙獲得亞軍。

莊智淵四月初38歲生日，他從1999世桌賽開始參加，2003年世桌賽改制為奇數年打個人賽，偶數年打團體賽，小莊今年參賽是第20年參加世桌賽，他目前世界單打排名18，仍是中華隊的一哥，除了單打，他的男雙和混雙也都具有爭前四的能力，不過他在去年亞運結束曾說應該不會再打下屆2022亞運，一旦明年東京奧運結束之後，2021年滿40的小莊是否還會再打世桌個人賽，尚很難說，或許本屆世賽是他在世桌個人賽最後一次出賽。

請繼續往下閱讀...

世桌賽競爭非常激烈，尤其大陸和日本都視為奧運前哨戰，另外南韓也選出一軍最佳陣容出賽，中華男女隊在單項，尤其是單打想要爭取前四難度很高，不過上屆陳建安和鄭怡靜的混雙刖組合，打到冠軍戰決勝局才輸掉，也創下我國在世桌混雙最好成績，今年中華男女隊雙打仍有爭取好名次實力。

▲陳建安／鄭怡靜。（圖／取自ITTF）

陳建安／鄭怡靜。（圖／取自ITTF）

關鍵字： 世桌賽莊智淵
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

好眼力！高雄飯店玻璃超乾淨 她驚見哈姆立克式晃動網笑翻

熱門新聞

入選開季名單有多難　陳金鋒2003年春訓繳驚人數據都失敗

大專棒聯／被廖于誠改造　嘉大張朝欽練成低肩側投

人生勝利組　30歲勇士營運總監娶高球女神魏聖美

魔術強森不聽建議放走藍道、羅培茲　湖人慘淡卻怪華頓？

「衛少」不滿種族歧視爆走挨罰　羞辱他的爵士迷終生不得進場

沒進開季名單別灰心　曹錦輝2007年春訓亮眼一年3上大聯盟

讀者回應

﻿

最新新聞

1王柏融連4場缺陣　16日會桃猿

2春訓王胡金龍　生涯兩度擠進開季名單

3王偉旭盼400接有機會拼破全國

4HBL周采臻腦震盪無礙要放手一博

5細節已談妥　獅公布施子謙月薪

熱門新聞

1陳金鋒當年春訓暴走都無法進開季名單

2被阿鈣改造　張朝欽練成低肩側投

3勇士營運總監娶高球女神魏聖美

4魔術強森不聽勸放走藍道、羅培茲釀禍

5爵士迷羞辱衛少　終生不得進猶他主場

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

抱歉讓老三揹黑鍋　魏應行：解散味全龍是我的決定

全英賽／戴資穎惜遭陳雨菲直落二　收穫亞軍無緣奪下三連霸

味全龍加入職棒 對大專球員最大幫助是.....

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

廖敏雄X蔡仲南-討論大專生挑戰職棒

救護車急載重症患遭「龜速」擋道 48秒影片讓網氣瘋：又隔音太好？

早餐吃蛋超棒！5大好處曝光　90%人不知：助減肥+更聰明

粉紅仙境司馬庫斯2000株櫻花海　把握3月底朝聖！八重櫻接棒綻放

伸手摸頭...AV女優怒氣狠甩巴掌　整人之王反被整：我快嚇死了！

館長與白狼隔空交戰嗆賣台　統促黨上健身房放《三字經》
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366