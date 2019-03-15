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瑞士公開賽／盧敬堯、李佳馨混雙直落二第四種子　晉級四強

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▲台北公開賽，李佳馨。（圖／記者顏如玉攝）

▲李佳馨。（圖／記者顏如玉攝，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級300賽瑞士公開賽12日登場，多組台將都有出賽，包括男單、女單、男雙、女雙以及混雙組合，其中混雙盧敬堯／李佳馨、男雙王齊麟／李洋順利晉級8強，盧敬堯、李佳馨稍早直落二（21：18、22：20）擊敗德國組合挺進四強。

瑞士公開賽15日進行各項目8強賽事，其中盧敬堯／李佳馨混雙組合首輪先以兩個21：19擊退法國組合，16強三局擊敗大會第七種子德國組合，今天在8強賽事對上第四種子、世界排名18的德國組合拉姆斯富斯（Mark LAMSFUSS）／赫特里克（Isabel HERTTRICH）

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目前排名176的盧敬堯／李佳馨首局一路領先，不過被德國組合追至10：9，一度被追至17平，所幸連下3分要回領先，以21：18先拿下，第二局盧敬堯／李佳馨領先至7分差，又遭連下4分再被追至20平，盧敬堯／李佳馨連拿2分搶下賽末點，22：20以直落二晉級四強。

盧敬堯／李佳馨接下來將要對上大會第8種子的印尼組合里瓦爾迪（Rinov RIVALDY）／門塔里（Pitha Haningtyas MENTARI），拼搶決賽門票。 另組晉級8強的大會第8種子男雙組合王齊麟／李洋，稍晚將要對上第三種子的印尼組合阿赫桑（Mohammad AHSAN）／塞蒂亞萬（Hendra SETIAWAN），力拼四強門票。

▼盧敬堯。

▲台北公開賽，盧敬堯。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 瑞士公開賽
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