邁阿密女網／33歲才首闖8強的鬼才　謝淑薇放眼紅土賽事

▲網壇鬼才謝淑薇。（圖／CFP）



記者顏如玉／綜合報導

儘管已經年過三旬，台灣網壇一姊謝淑薇仍沒有放棄，持續在世界打拼，更迎來生涯第二春，在33歲這一年，多次打敗現任、前任球后，並首度挺進WTA皇冠賽級別的邁阿密網賽單打8強，雖然最終不敵康塔薇特(Anett Kontaveit)無緣4強，但「淑薇style」已然讓世界看見，接下來她將要力拼紅土賽事再創驚奇。

沒有身高、沒有力量，謝淑薇纖細的身影卻能在網壇中掀起一番巨浪，除了本身細膩詭異的打法，以及網壇巨星、澳洲籍球星保羅(Paul McNamee)的協助指導外，男友「溫柔哥」安尼爾(Frederic Aniere)給予的安全感也是一大利器，讓謝淑薇從2017年一路崛起，至今先後拍落了6位現任、前任球后，世界排名殺到現在的27名。

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▲謝淑薇也曾表示男友兼教練安尼爾給她很多信心。（圖／翻攝自謝淑薇粉絲專頁）



細數謝淑薇近2年成就，2017年法網她就在首輪爆冷擊敗世界第八的康塔(Johanna Konta)，隔年澳網更是繳出代表作連續拍落前球后穆格路莎(Garbine Muguruza)和羅旺斯卡(Agnieszka Radwanska)兩大名將。到了溫網，她還擊敗當時的球后哈勒普(Simona Haelp)闖進16強，讓全世界網球迷見識到，和她性格有些相似，讓人捉摸不定的「淑薇style」。

今年謝淑薇持續提升，不久前的杜拜女網賽，她先後擊敗兩位前球后德國的科柏(Angelique Kerber)和捷克的普利斯可娃(Karolina Pliskova)挺進4強，來到邁阿密女網賽又爆冷擊敗現任球后大坂直美，後又力退前球后「丹麥甜心」瓦茲妮亞琪(Caroline Wozniacki)，雖然可惜在8強不敵熟悉的練球夥伴、23歲的康塔薇特，但她的表現再度震驚網壇。

▲謝淑薇不敵康塔薇特邁阿密止步8強。（圖／達志影像／美聯社）



賽後謝淑薇表示，很滿意自己的表現，接下來將會好好休養備戰紅土賽事，「我現在還需要幾場紅土賽事來適應，這樣我才能做得更好，因為紅土是不同的比賽節奏，2年前我在紅土表現很差，完全沒有我的打法，但突然地，我開始贏了一兩場比賽後，我就會找回感覺，你永遠不知道會發生什麼事，所以我就是保持積極正面！」

▲謝淑薇接下來備戰紅土賽事。（圖／達志影像／美聯社）