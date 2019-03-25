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謝淑薇連殺世界名將　男友放她做自己添足信心

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▲▼謝淑薇與男友安尼爾。（圖／翻攝自謝淑薇粉絲專頁）

▲謝淑薇與男友安尼爾。（圖／翻攝自謝淑薇粉絲專頁）

記者林育正／綜合報導

「台灣一姐」謝淑薇和男友「溫柔哥」安尼爾(Frederic Aniere)交往兩年多以來，重拾單打生涯第二春。安尼爾儘管沒有專業網球背景，放棄房地產工作陪伴謝淑薇讓她充滿安全感與信心打出好成績，「她不需要別人告訴她該怎麼做，她很懂網球，知道自己該做什麼。」

「我在她身邊給予信心，一同享受美好時間，就這樣。我們當然也會聊網球，但她知道自己該做什麼。」謝淑薇平時比賽由哥哥謝政瀛和男友安尼爾陪伴，重要賽事與相識多年的澳洲教練保羅(Paul MacNamee)合作。在2013年寫下生涯最佳單打排名23名後，現在也來到27，無疑是開啓單打第二春。

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2017年初與安尼爾開始交往，那年法網她在首輪爆冷擊敗世界第八的康塔(Johanna Konta )，隔年澳網更是繳出代表作連續拍落前球后穆格路莎（Garbine Muguruza）和羅旺斯卡(Agnieszka Radwanska)兩大名將。到了溫網，她更擊敗球后哈勒普(Simona Haelp)闖進16強，也讓全世界網球迷見識到，和她性格有些相似，讓人捉摸不定的「淑薇style」。

「我並沒有一直想要了解她，而是讓她有做自己的空間。她為人風趣，和其他選手不同。她做事的方式不同，喜歡跟著感覺打球，這就是她的風格。」安尼爾說。「我們不逼迫她，而是給予更多正能量，讓練球更有趣。」
現在看到謝淑薇不只隱蔽性高的致勝球和切球、小球讓對手防不慎防，和力量型選手在底線較量也不輸人。近年她在體能方面的長進有目共睹。「以前我比較少練體能，所以打得沒有今年這麼好。有時我會跟妹妹說『我感覺快死了！』」

▲▼謝淑薇、科維朵娃。（圖／達志影像／美聯社）

▲謝淑薇。（圖／達志影像／美聯社）

謝淑薇回憶25歲與保羅展開合作時，希望能拿到大滿貫雙打和混雙冠軍，但在保羅督促之下她強化單打，來到最高的23名。可惜因為腳踝扭傷，加上沒有專職體能教練合作讓她身體無法負荷。隨後保羅問跟誰配雙打最好，就跟彭帥拿了兩座大滿貫雙打冠軍。

來到2019年，謝淑薇在Premier 5等級的杜拜女網賽連續擊落科柏（Angelique Kerber） 和普利絲可娃（Karolina Pliskova）兩位前球后，闖進4強，刷新個人在該等級賽事的最佳成績。來到邁阿密女網賽，更復仇擊敗球后大坂直美，聲勢銳不可擋，難以想像她已經是33歲的老將。

「她非常不同，花很時間做瑜伽和伸展，而不是每天花3小時練球。如果伸展感覺好的話，也許會多做一些體能。當你年紀增長，必須更注意體能狀態，隨時做好準備。」安尼爾說。

「真的是一段很精彩，劇情迂迴的故事。但假使你堅持到底不放棄，我相信會有好事發生。」謝淑薇說。

▲▼ 謝淑薇。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 謝淑薇
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