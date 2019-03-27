運動雲

> >

邁阿密女網／讚謝淑薇打球多變　前訓練夥伴：我很難找到節奏

ETtoday運動雲

▲謝淑薇、康塔薇特(Anett Kontaveit)。（圖／達志影像／美聯社）

▲謝淑薇、康塔薇特過去曾一同訓練。（圖／達志影像／美聯社）

記者顏如玉／綜合報導

今年先後宰了4位現任、前任球后，擁有「巨人殺手」之稱的謝淑薇，在27日的邁阿密女網8強中，大戰2小時最終惜敗前訓練搭檔、世界排名19的愛沙尼亞選手康塔薇特(Anett Kontaveit)，無緣再創驚奇，不過仍給對手造成不小的麻煩，讓康塔薇特賽後坦言，「我很難找到自己的節奏。」

謝淑薇近年狀態崛起，去年先是在澳網64強擊敗當時世界第三的穆格路莎(Garbine Muguruza)，接著溫網中又大戰三盤擊敗當時世界第一的球后哈勒普(Simona Halep)震驚網壇，來到今年的杜拜女網賽，她又先後擊敗兩位前球后德國的科柏(Angelique Kerber)和捷克的普利斯可娃(Karolina Pliskova)挺進4強。

請繼續往下閱讀...

邁阿密女網賽謝淑薇沒有停下腳步，第二輪就爆出大冷門擊敗現任球后大坂直美，後又力退前球后「丹麥甜心」瓦茲妮亞琪(Caroline Wozniacki)，雖然可惜在8強不敵熟悉的練球夥伴、23歲的康塔薇特，但她仍滿意自己的表現。

而康塔薇特談及謝淑薇，認為她的比賽始終非常賞心悅目，「她的變化真的太多了，打球的觀賞性很強，她的表現很出色，只要和她交手，都很難找到自己的節奏，不過我一直在戰鬥，始終沒有放棄，今天我沒有發揮很好，但很高興仍通過考驗。」

關鍵字： 邁阿密女網謝淑薇4強
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

03_25 Lamigo vs 中信 賽前，Passion Sisters 職棒30年首跳！熱情的舞步迎接主場開幕戰

推薦閱讀

邁阿密女網／詹家姊妹三盤戰90分鐘　退瑞俄聯軍挺進4強

邁阿密女網／謝淑薇沒能再創驚奇　遭逆轉女單止步8強

邁阿密女網賽／謝淑薇女雙無緣8強　創下驚奇仍滿意表現

熱門新聞

影／兩屆奧運舉重金牌許淑淨用藥遭禁賽　 國際組織要求公佈才曝光

影／林智勝徒手接球秀美技　陳江和愣住看傻眼

影／許淑淨用藥遭禁如再有選手被查　郭婞淳恐失去東京奧運參賽資格

中職／桃猿延長賽險勝兄弟　洪一中：兄弟愈來愈強

CBA／中國字母哥狂轟33分　林志傑掛蛋廣廈狂輸34分

陳建州：如果球迷想要「俠獸連線」　夢想家就去爭取！

讀者回應

﻿

最新新聞

1許淑淨是否誤食　WADA說了算

2豪哥9投1中　主帥：繼續給他機會

3球員票選哈波「最過譽球員」

4邁阿密女網前訓練搭檔大讚謝淑薇

5邁阿密女網賽／謝淑薇女雙無緣8強

熱門新聞

1許淑淨用藥遭禁賽

2林智勝徒手接球　陳江和看呆了

3如再有選手被查　郭婞淳恐失奧運資格

4桃猿延長賽險勝　洪總：兄弟愈來愈強

5林志傑掛蛋廣廈狂輸34分

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

兄弟壓制暴力猿打線　象6比2踹倒猿

03_25 Lamigo vs 中信 賽前，台中市大家長盧秀燕簡潔有力的致詞，並開出好球！

味全重返中職！預計4月底完成加盟 隊名仍沿用「龍」？吳志揚：是未知數

03_25 Lamigo vs 中信 六局下，連續兩天開炮！林智勝一棒擊出左外野陽春全壘打，助兄弟再添一分

不再失約！國中小情侶牽手15年 男友履約娶回家婚禮閃瞎眾人❤

總理面前摔椅子、丟帽暴衝？！　日防大畢業生超狂退場：解脫啦

有想過和李沛旭分手嗎？　蔡淑臻尷尬回：各種可能性都有

陳喬恩主動親羅志祥：好激情！　學唱《精舞門》糗變《小毛驢》

婦陷騙錢老梗！假姪子求匯20萬 細心警秒拆穿溫柔提點防詐3步驟
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366