邁阿密女網／讚謝淑薇打球多變　前訓練夥伴：我很難找到節奏

▲謝淑薇、康塔薇特過去曾一同訓練。（圖／達志影像／美聯社）



記者顏如玉／綜合報導

今年先後宰了4位現任、前任球后，擁有「巨人殺手」之稱的謝淑薇，在27日的邁阿密女網8強中，大戰2小時最終惜敗前訓練搭檔、世界排名19的愛沙尼亞選手康塔薇特(Anett Kontaveit)，無緣再創驚奇，不過仍給對手造成不小的麻煩，讓康塔薇特賽後坦言，「我很難找到自己的節奏。」

謝淑薇近年狀態崛起，去年先是在澳網64強擊敗當時世界第三的穆格路莎(Garbine Muguruza)，接著溫網中又大戰三盤擊敗當時世界第一的球后哈勒普(Simona Halep)震驚網壇，來到今年的杜拜女網賽，她又先後擊敗兩位前球后德國的科柏(Angelique Kerber)和捷克的普利斯可娃(Karolina Pliskova)挺進4強。

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邁阿密女網賽謝淑薇沒有停下腳步，第二輪就爆出大冷門擊敗現任球后大坂直美，後又力退前球后「丹麥甜心」瓦茲妮亞琪(Caroline Wozniacki)，雖然可惜在8強不敵熟悉的練球夥伴、23歲的康塔薇特，但她仍滿意自己的表現。

而康塔薇特談及謝淑薇，認為她的比賽始終非常賞心悅目，「她的變化真的太多了，打球的觀賞性很強，她的表現很出色，只要和她交手，都很難找到自己的節奏，不過我一直在戰鬥，始終沒有放棄，今天我沒有發揮很好，但很高興仍通過考驗。」