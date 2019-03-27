邁阿密女網賽／謝淑薇女雙無緣8強　創下驚奇仍滿意表現

▲謝淑薇。（圖／路透）

記者謝孟儒／綜合報導

在邁阿密女網單打中先後擊敗現任、前任球后的「一姊」謝淑薇女單賽事八強止步後，和捷克女將斯特里柯娃(Barbora Strycova)搭擋女雙，次輪對上白俄好手沙芭蓮卡（Aryna Sabalenka）以及比利時選手莫藤斯（Elise Mertens），以6比7（3：7）、6比2、3比10落敗。

謝淑薇女單賽事8強戰碰上排名19的愛沙尼亞選手康塔薇特(Anett Kontaveit)，以6比3、2比6、5比7吞敗，女雙賽事次輪則是碰上印地安泉奪冠的組合，單打世界第9的沙芭蓮卡與比利莫藤斯組合，激戰到搶十大戰，最終還是以6比7（3：7）、6比2、3比10，無緣8強。

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謝淑薇賽後接受WTA訪問時提到，談到這次創下讓人難以置信的好成績，「我依然還活著！我對自己表現很滿意，這感覺很難以置信，有時候你在練習的表現不好，但當你站上球場，你會忘了練習的表現，在打出幾場好球後就贏下比賽，非常讓人驚艷。」

「我很開心也很感謝我的團隊，讓我能在比賽盡情發揮。」謝淑薇提到，「我需要做更多嘗試，我的問題只是我需要多幾場紅土賽事，來感受比賽節奏，兩年前我的表現很糟糕，但突然你贏了兩三場比賽後，就突然找回那種感覺，我是很積極主動的！」前球后哈勒普(Simona Halep)也曾讚謝的球風是難以形容的獨特，期盼謝淑薇能夠再創佳績。