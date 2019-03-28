卡達桌賽／奪冠後氣勢旺　林昀儒／鄭怡靜混雙進8強戰南韓

▲林昀儒／鄭怡靜混雙挺進8強。（圖／取自ITTF）



記者顏如玉／綜合報導

白金等級的卡達桌球公開賽混雙開打，中華隊派出剛剛拿下阿曼公開賽的林昀儒／鄭怡靜出擊，首輪擊敗美國組合，接下來8強將對上同樣從資格賽打進正賽的南韓組合張宇鎮／崔孝珠(Hyo joo Choi)。

世界排名26的林昀儒與世界排名第7的鄭怡靜今年在匈牙利公開賽時曾經合拍，當時止步8強，不過接下來到上週的阿曼公開賽，兩人一路打進冠軍戰，順利摘下合拍以來首冠，兩人持續搭檔來到這次更高等級的卡達公開賽。

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▲林昀儒／鄭怡靜上週在阿曼公開賽奪下混雙冠軍。（圖／取自ITTF）



本次混雙林昀儒／鄭怡靜的混雙直接進入正賽16強，首輪以3比1擊敗美國組合賈哈(Jha Kanak)／吳玥，挺進8強後將對上從資格賽打進來，並在首輪爆冷擊退香港組合黃鎮廷／杜凱琹的南韓組合世界排名第11的張宇鎮搭配世界排名第70的崔孝珠。混雙台將方面，另外還有莊智淵／劉馨尹，不過兩人在資格賽首輪就不敵捷克組合。

值得一提的是，張宇鎮過去與北韓的車孝芯搭配混雙，去年在韓國公開賽中闖進決賽，並擊敗中國組合王楚欽／孫穎莎摘下極具歷史意義的首面金牌，接著兩人又在奧地利公開賽闖進4強，取得年終賽門票，不過最終直落三輸給香港組合黃鎮廷／杜凱琹屈居銀牌。

這次的卡達公開賽，北韓沒有參賽，因此張宇鎮改和自家選手崔孝珠搭配混雙，從資格賽打起，另外他也參與男單，直接進入32強正賽，首輪將碰上巴西選手，還有男雙搭配朴江賢(PARK Ganghyeon)，不過資格賽就不敵日本組合吞敗。

▲南韓張宇鎮搭檔北韓車孝芯。（圖／取自ITTF）