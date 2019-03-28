蘇迪曼盃李宗偉出賽存疑　大馬總教練：還是得看狀態

▲大馬球王李宗偉。（圖／達志影像／美聯社）



記者顏如玉／綜合報導

2019蘇迪曼盃世界羽毛球混合團體錦標賽，將在5月19日至26日於大陸廣西舉行，大馬羽協日前喊出要派最強陣容應戰，不過前球王李宗偉是否出賽卻還是未知，其恩師、同時也是大馬男單總教練的米斯本(Misbun Sidek)表示，還是要看選手的狀態。

李宗偉在罹癌後積極復健，原本預計大馬公開賽要復出，不過經過醫生診斷後延遲回歸時間，同時也影響李宗偉的世界排名，目前已經掉到41名，而蘇迪曼盃名單將在大馬公開賽之後才會宣布，米斯本表示，他不會容許為了參加而參加的球員，「男單就是要為隊伍貢獻一分，所以要派出最強球員出賽。」

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至於李宗偉能復出爭蘇迪曼盃，米斯本說，目前還言之過早，「不管怎麼樣，我們還是會盡最大努力幫助李宗偉找回狀態，但若他真的無法參賽，我們還是有其他男單選擇，但在最終決議之前，我們不會公佈任何決定。」

大馬本次在蘇迪曼盃的籤表相當硬，和10屆冠軍、同時也是地主的大陸，以及去年在大英國協運動會混合團賽中粉碎大馬4連霸夢的印度分在同組，要想出線非常困難，不過為了能再創佳績，大馬羽協會長拿督斯里諾薩(Sri Norza Zakaria)不諱言也有可能會召回已經退出國家隊的自由人來參賽。