蘇迪曼盃不排除召回自由人　大馬喊話要以最強陣容應戰

▲混雙「順螢組合」陳炳順／吳柳螢2016年奧運拿下銀牌，目前已退出國家隊，目前為自由人。（圖／達志影像／美聯社）



記者顏如玉／綜合報導

2019年蘇迪曼盃世界羽毛球混合團體錦標賽，即將在5月19日至26日於大陸廣西舉行，馬來西亞羽協會長拿督斯里諾薩(Sri Norza Zakaria)表示，不排除找回自由人參賽，期盼能組最強陣容應戰，突破過往最佳成績4強。

本次蘇迪曼盃抽籤分組，頭號種子日本與泰國、俄羅斯分在A組，印尼、丹麥和英格蘭在B組，中華隊與南韓、香港分在C組，D組為地主大陸、馬來西亞和印度，小組賽進行單循環取2名晉級後進入8強淘汰賽。

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大馬和蘇迪曼盃10屆冠軍、同時也是地主的大陸，以及去年在大英國協運動會混合團賽中粉碎大馬4連霸夢的印度分在同組，要想出現非常困難，不過為了能再創佳績，斯里諾薩不諱言有可能會召回已經退出國家隊的自由人來參賽。

「我們要派出最強大的隊伍參加今年的蘇迪曼盃，因此我們會仔細考慮名單，當然也會考慮離開國家隊的男雙、混雙球員吳蔚升、陳蔚強、陳炳順、吳柳螢等人。」，大馬過去最佳成績為2009年曾打進4強，今年要力拼小組出線外，還要往突破隊史最佳邁進。

▲男雙「雙蔚」吳蔚昇(右)與陳蔚強也退出國家隊。（圖／達志影像／美聯社）