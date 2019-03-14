蘇迪曼盃分檔結果出爐　日本頭號種子、中華隊排第四

▲戴資穎 。（圖／路透）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年蘇迪曼盃世界羽毛球混合團體錦標賽，即將在5月19日至26日於大陸廣西舉行，世界羽聯（BWF）日前公布分組檔次，除了地主大陸隊以外，日本、馬來西亞、南韓、印尼都有參賽，中華隊則是分在排在第4。

本屆蘇迪曼盃，32支參賽隊伍將會被分為4個小組，而種子排名順序，則是依照今年3月5日的5個單項（男單、女單、男雙、女雙、混雙）的世界羽聯（BWF）世界排名最高的個人以及組合的總積分，只有積分前12支球隊會被分在第一小組，其他球隊則是分在2、3、4組。

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▼ 羽球男單一哥,周天成 。（圖／CFP）

根據積分分檔次的結果，第一小組的頭號種子日本隊，因為有球王桃田賢斗、女單世界第二（以下皆為3月5日的世界排名）奧原希望、男雙第三的嘉村健士／園田啟悟、女雙第一福島由紀／廣田彩花和混雙第三的渡邊勇大／東野有紗成為第一種子，各單項的實力可說是相對完整。

▼桃田賢斗 。（圖／路透）

排在第2的則是大陸，第一屆蘇迪曼盃冠軍、加上有世界第一的男雙組合吉地安（Marcus Fernaldi Gideon）／蘇卡穆約（Kevin SanjayaSukamuljo）的印尼排在第3，世界球后戴資穎和世界排名第3、台灣男單一哥周天成領軍的中華隊則是排在第4，南韓第5、6至12為丹麥、泰國、印度、馬來西亞、英格蘭、香港以及俄羅斯。

抽籤儀式將會在19日於大陸南寧舉行。中華隊上屆蘇迪曼盃中，在8強對上南韓，只有女單戴資穎搶下唯一1點勝利，最終以1比3落敗。

▼奧原希望 。（圖／路透）