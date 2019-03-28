卡達桌賽／男雙全軍覆沒　女雙陳思羽／鄭先知挺進8強

▲林昀儒／廖振珽男雙首輪吞敗。（圖／取自ITTF）



記者顏如玉／綜合報導

卡達桌球公開賽，我國男、女雙及混雙都派出2隊參賽，可惜林昀儒／廖振珽及莊智淵／陳建安首輪都吞敗，男雙全軍覆沒，女雙有陳思羽／鄭先知挺進8強，還有稍早之前的混雙林昀儒／鄭怡靜也已經晉級8強。

林昀儒／廖振珽合拍以來兩度摘下男雙冠軍，包括去年的瑞典公開賽及上週的阿曼公開賽，本次再度攜手出征卡達，直接進入正賽16強，面對波蘭迪亞斯(Jakub Dyjas)與比利時納廷克(Cedric NUYTINCK)的組合，雙方從開賽就打得激烈，兩軍先後拿下局數，可惜關鍵末局林廖配沒能挺住，波蘭比利時組合以3比2驚險奪勝。

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另一組男雙莊智淵／陳建安同樣也從正賽開始，不過首輪就碰到強勁對手，德國組合、世界排名第5的波爾(Timo Boll)搭配第16的法蘭茲斯卡(Patrick Franziska)，莊陳配遭到直落三吞敗，男雙兩組都遭淘汰。

▲陳思羽。（圖／記者張克銘攝）



女雙部份，陳思羽／鄭先知、劉馨尹／蘇珮綾都從資格賽打進正賽，陳鄭配首輪碰上地主卡達選手，沒遇到太多困難就以3比0橫掃晉8強，接下來將對上日本組合早田希娜／伊藤美誠，而另一組劉蘇配則在首輪就碰上大陸好手世界第6的王曼昱搭擋世界第18的孫穎莎，遭直落三吞敗。

混雙林昀儒／鄭怡靜首輪擊敗美國組合，接下來8強將對上同樣從資格賽打進正賽的南韓組合張宇鎮／崔孝珠(Hyo joo Choi)。

▲鄭先知。（圖／記者張克銘攝）