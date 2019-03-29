卡達桌賽／林昀儒4比1力退世界第8！　16強再碰德國前球王

▲林昀儒擊敗世界第8的黃鎮廷。（圖／取自ITTF）



記者顏如玉／綜合報導

白金級別的卡達桌球公開賽，潛力新星林昀儒再度創造驚奇，以4比1力退目前世界排名第8的香港黃鎮廷闖進16強，接下來將對上德國前球王、目前世界第14的奧洽洛夫(Dimitrij Ovtcharov)，女單方面則僅剩鄭先知擊敗鄭怡靜挺進16強。

男單莊智淵在資格賽最後一輪以3比4不敵大陸的周啟豪無緣正賽，而陳建安挺進正賽32強後對上奧洽洛夫，僅拿下第2局後連失3局，最終就以1比4吞敗無緣再進一步。

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備受看好的林昀儒今年狀態維持，先前的阿曼公開賽決賽就曾擊退世界排名第15的瑞典選手法爾克(Mattias Falck)，拿下生涯首座公開賽成年組男單冠軍，來到卡達賽還在資格賽擊退世青賽冠軍大陸的薛飛擠進正賽，32強雖然碰上排名高出許多的黃鎮廷，但林昀儒僅失1局，最終就以4比1奪勝。

▲奧洽洛夫曾在2017登上世界第一。（圖／取自ITTF）



挺進16強，林昀儒將再度對上奧洽洛夫，兩人曾在去年的奧地利賽32強相遇，林昀儒以4比2爆冷擊敗當時世界排名第五的奧洽洛夫，如今奧洽洛夫排名一再跌落，而林昀儒日漸崛起，兩人再度相遇也將是一場焦點之戰。

女單部分，陳思羽打進正賽首輪就遭到目前世界第一的丁寧以直落四橫掃，另一邊則有鄭先知與鄭怡靜的「台灣內戰」，雙方大戰6局鄭先知才以4比2奪勝，挺進8強後將面對大陸的王藝迪。