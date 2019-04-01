朱祥麟打擊率飆近7成　大學明星隊7戰5勝

▲朱祥麟。（圖／中華棒協提供）

體育中心／綜合報導

2019業餘明星對抗賽今(1)日於斗六進行最後一場的賽事，兩隊一路僵持到第八局靠著蔣少宏適時安打突破僵局，加上辛元旭也貢獻安打追加保險分，終場大學明星隊就以3：1擊敗社會明星隊，拿下七場對抗賽中的第五勝。

大學明星隊與社會明星隊今天都選擇投手車輪戰，也讓雙方打線一直無法突破，大學明星隊雖然第三局靠著野手選擇先馳得點，但是社會明星隊也在五局上靠著陽忠辰兩出局後安打送回壘上的高育瑋追平比數，兩隊一直僵持到八局下，大學隊靠著全浩瑋安打推進後來到二壘得點圈，蔣少宏面對下勾的范孟晨一棒擊出三壘車步邊安打，攻下超前的第二分，並再靠著辛元旭安打回壘得分。社會培訓隊最後第九局反撲無力，終場大學明星隊就以3：1擊敗社會明星隊拿下比賽勝利

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李盈南總教練表示：很難得有這七場大學與社會人的對抗賽，比賽中看到了大學球員的成長，特別是許多去年也一起在亞運培訓的大學投手群，鄭浩均、蘇俊璋的控球都比去年表現得更穩定，野手方面則是有黃柏豪展現優異的爆發力以及工具人朱祥麟也繳出近7成的打擊率，這都是未來中華隊的可用之兵。

中華棒協也在今天賽後召開選訓委員會，遴選2019年中華培訓隊名單，因大學隊表現出色，因此也決定先討論出初選名單，待今年春季聯賽後，再決定最後正式名單。

▲2019年業餘明星對抗賽圓滿結束。（圖／中華棒協提供）