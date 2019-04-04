謝淑薇連3月被提名！　最佳好球、最佳突破雙料入圍

▲謝淑薇被WTA提名3月最佳好球、最佳突破。（圖／路透）



體育中心／綜合報導

「台灣一姊」謝淑薇在日前的邁阿密女網中表現亮眼，接連擊敗現任及前任球后，在WTA(國際女子網球協會)最新公佈單打排名中竄升到第24名，寫下近6年個生涯最高紀錄，此外，她也繼1月獲得「最佳好球」、2月榮獲「最佳突破」後，入選了3月的「最佳好球」、「最佳突破」雙料提名。

在WTA最新公布的單打排名中，謝淑薇的排名從第27爬升到第24，創下個人6年來的新高峰，她生涯最佳紀錄是在2013年2月25日寫下的當周第23名。謝淑薇2月在杜拜女網賽連挫世界前10好手，挺進女單4強，並和搭檔斯特里柯娃(Barbora Strycova)拿下雙打冠軍，贏得WTA 2月最佳突破獎。

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3月的邁阿密女網，謝淑薇持續創造驚奇，32強就擊退兩屆大滿貫冠軍、現任世界第一的大坂直美，接著16強又退前球后「丹麥甜心」瓦茲妮亞琪(Caroline Wozniacki)，先後拍落4位前任和現任球后，雖然8強輸給排名19的愛沙尼亞選手康塔薇特(Anett Kontaveit)，但8強已經締造台將在冠軍級別賽事(Premier Mandatory)的最佳成績。

本週謝淑薇沒有賽事，正在為紅土賽事修養及備戰，不過仍被WTA官網提名為最佳好球、最佳突破的5位選手之一。