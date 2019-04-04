運動雲

> >

謝淑薇連3月被提名！　最佳好球、最佳突破雙料入圍

ETtoday運動雲

▲▼謝淑薇。（圖／路透）

▲謝淑薇被WTA提名3月最佳好球、最佳突破。（圖／路透）

體育中心／綜合報導

「台灣一姊」謝淑薇在日前的邁阿密女網中表現亮眼，接連擊敗現任及前任球后，在WTA(國際女子網球協會)最新公佈單打排名中竄升到第24名，寫下近6年個生涯最高紀錄，此外，她也繼1月獲得「最佳好球」、2月榮獲「最佳突破」後，入選了3月的「最佳好球」、「最佳突破」雙料提名。

在WTA最新公布的單打排名中，謝淑薇的排名從第27爬升到第24，創下個人6年來的新高峰，她生涯最佳紀錄是在2013年2月25日寫下的當周第23名。謝淑薇2月在杜拜女網賽連挫世界前10好手，挺進女單4強，並和搭檔斯特里柯娃(Barbora Strycova)拿下雙打冠軍，贏得WTA 2月最佳突破獎。

請繼續往下閱讀...

3月的邁阿密女網，謝淑薇持續創造驚奇，32強就擊退兩屆大滿貫冠軍、現任世界第一的大坂直美，接著16強又退前球后「丹麥甜心」瓦茲妮亞琪(Caroline Wozniacki)，先後拍落4位前任和現任球后，雖然8強輸給排名19的愛沙尼亞選手康塔薇特(Anett Kontaveit)，但8強已經締造台將在冠軍級別賽事(Premier Mandatory)的最佳成績。

本週謝淑薇沒有賽事，正在為紅土賽事修養及備戰，不過仍被WTA官網提名為最佳好球、最佳突破的5位選手之一。

關鍵字： 謝淑薇WTA最佳好球最佳突破
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

熱門新聞

中職／暫居中信四冠王　林書逸：要打完120場

CBA／捨不得志傑　陸球迷盼CBA增設「林志傑條款」

中職／喜歡台灣隊友　萊福力：投到不能投為止

中職二軍／統一江亮緯不滿三振丟棒遭驅逐　兄弟廖乙忠首勝

日職／戰力外後拚上一軍　西武廖任磊初登板飆首K

中職／無法負荷投球量　陳文杰改回右手傳球

讀者回應

﻿

最新新聞

1小聯盟台將「4投2野」在3A創紀錄

2夢想家遇黑哨季後賽爆冷2連敗出局

3亞洲盃桌賽5日登場　台將4人參賽

4詹皇將積極幫湖人招募球星

5慘澹洋基吞18K　還傷游擊大將

熱門新聞

1暫居四冠王　林書逸：要打120場

2陸球迷盼CBA能有「林志傑條款」

3喜歡台隊友　萊福力：投到不能投

4統一二軍江亮緯不滿三振丟棒被逐出場

5戰力外後　廖任磊日職一軍初登板

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

告別廣廈全場高呼「林志傑！」　 霸氣野獸也淚崩了

韓國瑜上任首登投手丘！　出席職棒高雄開幕戰

王柏融日職首秀！出場曲、應援曲曝光

04_02 富邦 vs Lamigo 六局下，蛋蛋的哀傷，林宥穎遭觸身反彈球襲擊倒地

陳冠希帶女兒遊日婉拒合照　「遭直播主尾隨錄影」暴怒開罵！

彰化芭樂「每台斤剩3元」　農民：拿去餵豬...豬都吃膩了

按照順序開出、完全無人指揮　日本計程車「超秩序」讓網讚爆

麥當勞大薯「限時7周買一送一」 17日起嗶悠遊卡爽換優惠

蔡依林被王柏傑從後面硬上　小S閨密變小三...「有吻戲就接」
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366