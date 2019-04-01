東岸聯盟U18小高一楊國華完封新北　玉里要培養成王牌

▲東岸聯盟U18，玉里高中下勾投手楊國華。（圖／記者顏如玉攝，圖下同）



記者顏如玉／台東報導

2019東岸聯盟U18棒球邀請賽於1日在台東體中展開，玉里高中首戰就碰上強權新北市聯隊，派出小高一下勾投手楊國華登板，9局僅被敲出3安無失份，加上隊友給力，最終以3比0生涯首度完封勝，賽後連投手教練黃俊欽都坦言很意外。

玉里高中本次多派出高一高二球員，據總教練蕭良吉表示，很多球員都是台東出身，為了尋求舞台而來到玉里的球員，不過表現卻不輸他人，首戰就擊敗由穀保家商、秀峰高中及鶯歌工商組成的新北市聯隊。

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來到東岸聯盟U18首戰就碰上新北聯隊，玉里派出小高一楊國華登板，黃俊欽說，其實這個球員一直蠻穩定，「不過他通常會在6、7局崩盤，但今天刻意讓他上場就是要培養他，磨練一下未來很有潛力，而他今天表現也出乎我們意料。」

楊國華直到升上台東的桃源國中才開始練球，而依戀求救以下勾投手為主，他表示這樣的投球姿勢比較好投，後來因為家庭、也希望能有更多表現機會來到玉里高中，去年黑豹旗就曾登板對決成德高中，今年更加成長，東岸聯盟首戰就登板，「其實我就當成平常練習在投，聽教練的話把球控在好球位置。」

雖然完封新北聯隊，但楊國華表示自己不會因此自滿，不過也不諱言這樣的成績會給自己增添不少信心，「回去後還是要持續提升，球速要再快一點，也繼續向渡邊俊介學習，因為他也是下勾投手。」