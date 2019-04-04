慘澹洋基！遭老虎18K賞賜　還傷游擊大將傷兵暴增至11人

▲洋基托洛威斯基。（圖／達志影像／美聯社）



記者顏如玉／綜合報導

洋基4日連續第三戰面對老虎，但卻遭到波伊德(Matt Boyd)壓制，整場狂吞18K、以1比2輸球以外，先發游擊手托洛威斯基(Troy Tulowitzki)還傷到左小腿退場，據總教練布恩(Aaron Boone)表示，他幾乎已經確定進入受傷名單(injured list，簡稱IL)。

洋基此役派出剛剛升上大聯盟的羅埃西賈(Jonathan Loaisiga)先發，前三局都沒被敲出任何安打，還在3局下率先拿下分數，但老虎在4局上靠著保送、犧牲高飛追平分數打退羅埃西賈，接著8局上再有貝克漢(Gordon Beckham)敲出陽春砲，最終以2比1帶走勝利。

請繼續往下閱讀...

不只輸球，洋基這場比賽還傷及大將，托洛威斯基在2局打席結束後就已經覺得腿部不適，直到4局下就退場，據布恩表示，他幾乎已經確定要進入受傷名單，這也讓洋基開季以來傷兵暴增至11人。

目前洋基受傷名單包括先發老將沙巴西亞(CC Sabathia)、強打史丹頓(Giancarlo Stanton)、安杜哈爾(Miguel Andujar)、葛雷格里斯(Didi Gregorius)、希克斯(Aaron Hicks)、史華連諾(Luis Severino)、後援貝坦西斯(Dellin Betances)、艾斯柏瑞(Jacoby Ellsbury)等。