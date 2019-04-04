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大馬公開賽／戴資穎直落二退泰國　8強恐碰勁敵依瑟儂

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▲▼ 2019全英公開賽,全英賽,戴資穎 。（圖／路透）

▲戴資穎大馬公開賽進8強。（圖／路透）

記者顏如玉／綜合報導

世界羽聯(BWF)超級750賽馬來西亞公開賽女單16強，戴資穎碰上泰國的布沙南(Busanan ONGBAMRUNGPHAN)，花了37分鐘後，以直落二取勝挺進8強，下一輪就可能對上勁敵、第七種子泰國的依瑟儂(Ratchanok Intanon)。

戴資穎在本站有保分壓力，至少要打進四強，且如果目前世界第二陳雨菲或是第三的日本奧原希望奪冠，球后寶座很可能會換人當，戴資穎首輪對上世界排名37的鄧旋，只花了27分鐘就以直落二奪勝晉級。

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16強碰上世界排名25的布沙南，戴資穎過往與她交手8次以5勝略居優勢，且去年2次都以直落二勝出，如今再度交手，戴資穎從開賽就一路領先，不過分差都不超過3分，但11分暫停過後，戴資穎兩次連下4分，花了18分鐘先以21比16拿下一局。

第二局雙方比分糾纏，互有出界失誤，布沙南還兩度領先2分，不過戴資穎隨即靠著殺球、來回調動追平並超前比分來到11比9，暫停過後又連下5分，布沙南雖然靠著戴資穎出界追了3分，但隨後自己發生失誤，加上戴資穎連連殺球來到賽末點，沒給對手機會戴資穎就以21比14再下一城奪勝。

接下來女單另一組16強將是依瑟儂對上張蓓雯，依瑟儂雖然在交手紀錄以3勝1敗暫居優勢，但上一次交手，卻是張蓓雯拿下勝利。此役勝出的一方將會對上戴資穎。

▲▼泰國羽球女將依瑟儂 。（圖／CFP）

▲依瑟儂。（圖／CFP）

關鍵字： 大馬公開賽戴資穎
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