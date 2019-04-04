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大馬公開賽／林丹不再首輪遊　自曝續拚理由就為李宗偉

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▲▼ 中國福州公開賽,福州公開賽，林丹 。（圖／CFP）

▲林丹大馬公開賽挺進次輪。（圖／CFP）

記者顏如玉／綜合報導

世界羽聯(BWF)超級750賽馬來西亞公開賽，「超級丹」林丹首輪對上周天成，鏖戰三局後逆轉奪勝，不再「一輪遊」，賽後他表示，自己續拚的理由不只是為了第五度爭取奧運資格，還希望能和一生的對手李宗偉在球場上相見，「當然最好的結果，是我們兩人一起參加2020東京奧運。」

林丹生涯拿過多次冠軍，包過連霸2008、2012兩屆奧運男單金牌、五度拿下世錦賽冠軍、六度奪得全英賽冠軍等，被譽為是當今羽壇最偉大的球員之一，不過來到35歲，明顯難敵眾多年輕後輩，為什麼還不退役，林丹在首輪過關後表示，自己還想拚。

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「以我現在的年齡，要頻頻打比賽是比較辛苦，但這就是規則。」林丹說，但他目前最大的優勢也是最幸運的地方，就是自己沒有什麼傷病，還有機會挑戰生涯第五度參加奧運，而這也是他留在球場上的最大動力。

林丹、李宗偉。（圖／達志影像／美聯社）

▲林丹、李宗偉是一生的對手。（圖／達志影像／美聯社）

此外，林丹還提到去年罹癌後暫時離開球場的李宗偉，現在正積極復健尋求復出，林丹笑說，「一生的對手」李宗偉都還不輕言退，自己當然更不能想著要退役，還希望彼此有機會再度交手，而最好的結果是兩人能攜手參賽2020東京奧運。

林丹、李宗偉從2004年首度相遇至今交手無數次，雖然林丹獲勝次數較多，但他從來不敢掉以輕心，因為李宗偉隨時都有追上的可能，且兩人不只球場上、球場外的互動也相當頻繁，甚至參加過彼此的婚禮，這亦敵亦友的情感以及場上互不相讓的拼戰精神，都是球迷甚為喜愛兩人最大的原因。

關鍵字： 大馬公開賽林丹周天成首輪遊李宗偉
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