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世桌賽種子名單出爐　大陸包辦男女前三、鄭怡靜女單第七

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▲鄭怡靜。（圖／取自ITTF）

▲鄭怡靜位列女單第七種子。（圖／取自ITTF）

記者顏如玉／綜合報導

世界桌球錦標賽將在21日起在匈牙利展開，近日國際桌總(ITTF)也公布了種子名單，大陸就包辦了男女單打前三種子，台將男女各有5人參賽，僅鄭怡靜名列女單第七種子，但雙打部份有男雙莊智淵／陳建安名列第六種子、混雙林昀儒／鄭怡靜第五種子。

世桌賽2003年改制為奇數年打個人賽，偶數年打團體賽，今年中華男女名單，男子隊由38歲莊智淵領軍，包括陳建安、林昀儒、王泰崴、彭王維，女子隊則由一姐鄭怡靜領軍，包括陳思羽、鄭先知、蘇珮綾、劉馨尹。

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▲林昀儒／鄭怡靜混雙。（圖／取自ITTF）

▲鄭怡靜本次也搭檔林昀儒出戰混雙。（圖／取自ITTF）

本次種子名單出爐後，大陸就包辦了男女單打的前三種子，男單為目前世界前三的樊振東、許昕和林高遠，而被稱為「怪物少年」的張本智和排在第四種子，女單方面則是丁寧、陳夢、王曼昱以外，還有第四種子劉詩雯，第五為日本一姊石川佳純，後依序為伊藤美誠、鄭怡靜及平野美宇。

男女雙打則由日本包攬頭號種子，男雙為森園政崇／大島祐哉，女雙則是早田希娜／伊藤美誠，而台將有2組參與男雙，包括第六種子莊智淵／陳建安及非種子的林昀儒／王泰崴，女雙為鄭先知／劉馨尹、陳思羽／鄭怡靜。

混雙部分，去年拿下年終賽冠軍的香港組合黄鎮廷／杜凱琹位居第一種子，林昀儒／鄭怡靜排第五種子，另外還有一組彭王維／鄭先知。鄭怡靜在上屆世桌賽(2017年)時曾和陳建安搭擋拿下亞軍，本次搭配林昀儒已經拿下一冠，上一站也在卡達公開賽挺進4強，有望在本次世桌賽再創佳績。

▲陳建安／鄭怡靜。（圖／取自ITTF）

▲陳建安／鄭怡靜曾在2017年世桌賽拿下混雙亞軍。（圖／取自ITTF）

關鍵字： 世桌賽鄭怡靜
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