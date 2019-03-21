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費德勒唯一吃「雙蛋」被慘電　兇手是這傢伙

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▲費德勒、納達爾。（圖／達志影像／美聯社） 

▲費德勒比賽中鮮少「吃蛋」。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

37歲的費德勒(Roger Federer)手握最多20大滿貫、球王最長週數等紀錄，無疑是史上最偉大球星。回顧他星光璀璨的生涯沒吃過幾次「貝果」，而唯一送給他0比6、0比6雙蛋，讓他「踩腳踏車」出局的，竟然是一位警察。

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費德勒曾在對上斯佩迪亞( Vince Spadea)、拉夫特(Pat Rafter)和布雷克(Byron Black)吞下「貝果」。另外他在2008年法網決賽碰上天敵「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)，1比6、3比6、0比6輸球則是最近的一次。而生涯唯一次吞下雙蛋，則是被瑞士警察施密德利(Reto Schmidli)痛宰。

「我當下只想著贏球，沒有想說有風度一點。如果再來一次，我可能會讓個一局給他。」施密德利說。時間回到1991年8月，在瑞士普拉特恩的Grüssenhölzli網球中心，費德勒原本報名10歲以下的組別，結果人數不足，最後對上了當時13歲身材佔盡優勢的施密德利。

「我其實打得不差，雖然兩個0比6輸球，但離開球場時我不覺得失望。」費德勒說，而對手施密德利則說：「他已經知道在場上如何應對，但還沒有足夠武器，發生太多非受迫性失誤了，所以我才能輕鬆贏球。」

儘管施密德利曾到拉夫特在澳洲的俱樂部訓練，參加過一些低階職業賽，但最後沒能在職業網壇闖出頭。後來他成為一名警察，網球仍是他的興趣「我的發球和反拍不錯，但沒有成為偉大球員的條件。」而在瑞士國內網球場和，施密德利還曾碰過費德勒幾次，「他有跟我說Hi，但我們不曾談到那場比賽。很開心他還認得我，成功經常讓人沖昏頭，但他還是一樣親切，一點都沒變。」

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關鍵字： 費德勒
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