光喜歡打球還不夠　費德勒透露仍堅持拼戰的原因

▲費德勒 。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

史上最偉大網球員「瑞士特快車」費德勒(Roger Federer)37歲仍在場上保有頂尖競爭力，今年生涯冠軍數也突破100座。而且他不為創紀錄打比賽，依舊照著自己只打重要比賽的節奏進行。談到為什麼堅持打網球的原因，他認為光是喜歡打球還不夠。

「喜歡打球和在世界各地旅行還不夠，每年開始我們從1月開始征戰到11月，這是最困難的部分，也會犧牲掉很多生活。但這也是很棒的部分，我有甜蜜的家庭，仍舊能在球場有所表現。我享受在健身房訓練、練習，在滿場球迷面前比賽。」

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「我想要被記得是網壇上的好人，希望能啟發年輕一代球員，他們能記得我在球場總是公平競爭，推動網球進步，球迷也享受看我比賽。我不會因為什麼壞事被記得，我在巡迴賽上度過美好時間，在球場綻放的瞬間也讓球迷有相同感受。」

費德勒目前也在邁阿密大師賽闖進16強，接下來將面對俄羅斯好手梅德韋傑夫（Daniil Medvedev），過去2次交手他都獲得勝利。「我很期待這場比賽，他的進步讓我印象深刻，去年他的表現不可置信，非常驚人。」

費德勒目前擁有20座大滿貫、世界第一最長總週數、連續世界第一237週等難以打破的紀錄，但獨缺奧運單打金牌，距離康諾斯(Jimmy Connors)的109冠還差9座冠軍。

▲梅德韋傑夫 。（圖／達志影像／美聯社）

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