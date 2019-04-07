亞桌賽／張本智和連輸大陸好手　沮喪自認東奧奪金無望

▲張本智和。（圖／達志影像／美聯社）



記者顏如玉／綜合報導

亞洲盃桌球錦標賽中，日本「怪物少年」、目前世界第三的張本智和，先是在小組賽中不敵馬龍，以分組第二進入8強，接著又在4強輸給世界第一的樊振東落入季軍戰，兩天內連連不敵大陸選手，讓張本智和相當沮喪，「以這樣的狀態，拿奧運金牌是不可能的。」

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張本智和本次和我國的林昀儒、大陸的馬龍和印度選手分在同組，5日的小組賽階段雖然擊敗林昀儒和印度，但面對2018年曾在日本公開賽戰勝過的里約奧運金牌馬龍，張本智和卻以1比3落敗，排名小組第二。

6日來到8強後先是以4比1力退南韓的李尚洙，4強對上樊振東，張本智和在去年的亞洲盃小組賽時，曾以3比1擊敗過他，但如今再相遇，張本智和只拿下第一局，後面連失四局後吞敗在4強止步，最終只能落入季軍戰。

兩天內連連輸給大陸好手，感受到自己與奧運金牌、世界球王的實力差距後，還未滿16歲的張本智和顯得相當難過，但同時也清楚意識到自己以現在的狀態，想要拿下東京奧運根本不可能，「這兩天感受到實力的懸殊，也清楚自己要加強的部分，若是能填補這些，就會得到成長。」

接下來張本智和將和隊友丹羽孝希爭奪季軍，「為了給世錦賽加油鼓勵，我會努力奪勝、站上頒獎台。」

▲樊振東。（圖／記者張克銘攝）