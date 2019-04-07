亞桌賽／林昀儒4局橫掃印度一哥　首參賽拿第五名

▲林昀儒於亞洲盃拿下第五名。（圖／取自ITTF，圖下同）



記者顏如玉／綜合報導

亞洲盃桌球錦標賽進入尾聲，7日進行排名賽，林昀儒落入第五名之爭，面對印度一哥、世界第28的吉納納賽卡蘭(Sathiyan Gnanasekaran)，以4局橫掃奪勝，首度參賽就拿下第五名，女單方面，鄭怡靜自8強後就因傷退賽，預計會拿下第八名。

目前世界排名21、亞洲第9的林昀儒，近來狀態不錯，去年先是在U21公開賽拿下男單冠軍，接著瑞典賽和廖振珽的男雙合力擊敗地主隊，摘下合作以來首冠，年底的奧地利公開賽，他還在男單擊敗當時世界第五的德國前球王奧洽洛夫(Dimitrij Ovtcharov)，取得生涯最大勝利。

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今年林昀儒表現依舊亮眼，在阿曼公開賽男單決賽擊敗世界排名15的瑞典選手法爾克(Mattias Falck)，拿下生涯首座公開賽成年組男單冠軍，接著後來的卡達公開賽，林昀儒二度擊退奧洽洛夫挺進8強，可惜最終不敵世界第三的林高遠止步。

來到亞洲盃，林昀儒雖然小組賽不敵張本智和、馬龍，但仍以小組第三挺進附加賽，後來又輸給世界第一的樊振東落入5到8名排名賽，七局大戰拍落世界第六的李尚洙進入第五、六名之爭，面對吉納納賽卡蘭，林昀儒僅在第四局稍遇糾纏，就以4比0橫掃奪勝，首參賽就拿下第五名。

女單方面，鄭怡靜在小組賽先後擊敗李皓晴、不敵陳夢和田志希，排小組第三進入附加賽，又以直落三退新加坡林葉進入8強，8強原本將再度對上陳夢，但鄭怡靜在賽前因左腹肋間肌拉傷退出落入排名賽，但預計不會再參賽，將拿下第八名。

▲鄭怡靜。（圖／取自ITTF）