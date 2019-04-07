富比士票選亞洲30歲以下最成功　大坂直美領9女運動員上榜

▲大坂直美。（圖／達志影像／美聯社）



記者顏如玉／綜合報導

美國商業雜誌《富比士》近日公布「亞洲娛樂、運動領域，30歲以下最具影響力人物」(30 Under 30 asia 2019)，兩屆大滿貫冠軍、網壇世界第一的大坂直美領銜9位女性運動員上榜，也讓《富比士》表示，「亞洲女性運動員正在改變體育世界的格局。」

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《富比士》公布了30位30歲以下在亞洲娛樂、體育方面的名單，其中就有高達9位女性運動員上榜，除了大坂直美以外，日本18歲天才游泳少女池江璃花子也榜上有名，另外還有西洋棋、保齡球、衝浪、攀岩、足球、橄欖球等女將。

現年21歲的大坂直美去年、今年接連拿下美網、澳網冠軍後，成為亞洲首位登上球后的選手，也成為了新一代女力代表，同時也被《富比士》選入體壇最具影響力的30人之一。

▲池江璃花子。（圖／達志影像／美聯社）



同樣來自日本的好手池江璃花子，在去年亞運中個人4度破大會紀錄摘金，加上接力項目的2金、2銀，狂攬6金、2銀刷新女選手單屆亞運最多金紀錄，並當選MVP，沒想到卻在今年傳出噩耗，證實罹患白血病，但她仍努力復健治療，為2020東京奧運努力。

其他7位上榜的亞洲女性運動員，包括了西洋棋的大陸好手侯逸凡、哈薩克的Dinara Saduakassova，新加坡的保齡球選手Shayna Ng，澳洲女足前鋒Samantha Kerr，印度衝浪好手 Ishita Malaviya，寮國橄欖球員Lao Khang以及印度攀岩女將Aries Susanti。

對於亞洲女性運動員就有高達9位選手上榜，《富比士》表示，這是亞洲女運動員迄今為止表現最為優異的一年，亞洲女運動員正在改變體育世界的格局。」

