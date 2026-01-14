道奇年度球迷盛會2月1日登場！大谷翔平領銜　門票預料秒殺

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊宣布，年度球迷盛會「DodgerFest」將於1月31日在道奇體育場登場，焦點人物依舊是大谷翔平，門票預料再度秒殺。

活動最大亮點，將是從中午12點30分起、長達約90分鐘的舞台訪談秀，由轉播名嘴戴維斯（Joe Davis）與尼爾森（Stephen Nelson）主持，大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）等「MVP三人組」將登台亮相，每年都能引爆全場歡呼。

此外，2025年世界大賽第7戰締造戲劇性逆轉的蒙西（Max Muncy）、羅哈斯（Miguel Rojas）、史密斯（Will Smith）等人也在名單之中。總教練羅伯斯（Dave Roberts）、編成本部長弗里德曼（Andrew Friedman）與總管高梅茲（Brandon Gomes）則將分享劍指3連霸的2026年賽季展望。

活動當天上午9點開放入場。去年因球場整修，活動罕見改在停車場舉辦，今年則回到球場內，球迷可盡情逛商品店、餐飲攤位。該活動原本在2023年前皆為免費，但自大谷加盟的2024年起改為售票制，儘管如此，連續兩年門票仍全數售罄。

今年同樣販售VIP票券，內容包含與球員交流、與2024、2025年世界大賽冠軍獎盃合影、球員休息室導覽，以及與道奇球星共進午餐的「球場俱樂部」行程（大谷預計不會參與）。

門票將於15日（台灣時間16日）開放給高級會員優先購買，一般販售則自16日（同17日）開始；VIP票的先行販售為21日（同22日），一般販售為22日（同23日）。票價尚未公布，但幾乎可以確定將秒殺完售。