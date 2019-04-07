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大馬公開賽／戴資穎直落二山口茜奪今年首冠　三連霸到手！

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▲▼2019馬來西亞公開賽,戴資穎 。（圖／CFP）

▲2019馬來西亞公開賽,戴資穎 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級750賽馬來西亞公開賽7日進行各項決賽賽事，世界球后戴資穎力退大陸陳雨菲，搶下晉級決賽門票之後，對上日本山口茜，將要力拼首冠，最終戴資穎以直落二（21：16、21：19）收下勝利，也完成本站三連霸霸業。

戴資穎曾拿下2013、2017、2018年馬來西亞公開賽冠軍，本屆力拼三連霸而來，從首輪打進四強都是直落二，決賽對上剛在全英賽交手的山口茜，雙方過去交手14次，戴資穎握有8勝，最近一次交手是在3月全英公開賽，戴資穎三局拿下勝利。

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本次交手第一局一開始，戴資穎斜角進攻先取分，下一球進攻可惜出界雙方1平，山口茜挑戰失敗，戴資穎4：1，山口茜回擊出界，戴資穎連續防守撥對角進攻6：2，戴資穎回球出界，加上山口茜大對角追至一分差，戴資穎假動作讓山口茜反應不及，戴資穎挑戰成功11：8領先。

戴資穎網前突擊得分13：8，戴資穎進攻出界，戴資穎回球不及讓山口茜連趕3分，戴資穎回放小球讓山口茜掛網，山口茜勉強回擊掛網，戴資穎16：11可惜掛網，山口茜回擊也掛網，戴資穎19：13，戴資穎出現局點，山口茜連續化解兩個局點不過出界，戴資穎以21：16先搶下首局。

第二局一開始戴資穎對角殺球、網前勾對角2：0，山口茜掛網再掉分，戴資穎回擊掛網3：2，戴資穎反手拍回擊出現，山口茜救球失去重心，讓戴資穎直接大對角5：2，雙方多拍後山口茜抓住機會追至7平並反超，戴資穎7：9落後再追至9平，不過戴資穎又失誤10：11落後。

戴資穎失誤增多又掉分，戴資穎直接下殺讓山口茜回飛，戴資穎殺球出界雙方13、14、15平，戴資穎回擊壓線16：15，山口茜又再追至17平，山口茜殺球再出界、戴資穎也出界被追至19平，山口茜挑戰失敗，戴資穎出現冠軍點21：19獲勝。

戴資穎今年在馬來西亞大師賽8強止步，全英公開賽拿下亞軍後，馬來西亞公開賽捧冠也是今年首座冠軍，戴資穎在本站表現相當強大，從首輪打到決賽全都是直落二收下勝利。

關鍵字： 大馬公開賽
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