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大馬公開賽／三連霸後再談東奧退休　戴資穎：目前不會改變

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▲▼ 2019馬來西亞公開賽,女單冠軍戴資穎、亞軍山口茜 。（圖／CFP）

▲ 2019馬來西亞公開賽,女單冠軍戴資穎、亞軍山口茜 。（圖／CFP，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級750賽馬來西亞公開賽7日進行各項決賽賽事，世界球后戴資穎以直落二擊敗日本山口茜，順利完成三連霸，賽後再被問到，是否會改變2020年東京奧運結束後退役的想法，「目前應該是不會改變，先專注在這一年多的比賽。」

戴資穎曾拿下2013、2017、2018年馬來西亞公開賽冠軍，本屆力拼三連霸而來，從首輪打進四強都是直落二，決賽對上剛在全英賽交手的山口茜，再度上演精彩直落二，本站一局未失，表現相當強大，不但收穫今年首冠，也完成三連霸的目標。

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不過生涯還未能在世錦賽以及奧運能奪下金牌的戴資穎，前一天才提到，「自己的重心一直都只有羽球，付出10年已經很足夠，在東京奧運無論有沒有拿到金牌，都會選擇退休。」今天奪冠之後再被問到這問題，「目前沒有改變想法，不過還是會先專注在這一年多的比賽上。」

戴資穎接受當地媒體採訪時提到，「每次來馬來西亞比賽都很開心，很感謝球迷都很熱情為我加油。談到山口茜的表現，其實大家實力都差不多，但是她失誤比較少，我的打法在女單算比較特別，但我也是女單失誤最多的，要綜合一下，跟其他對手學習。」

▲▼ 2019馬來西亞公開賽,女單冠軍戴資穎、亞軍山口茜 。（圖／CFP）

關鍵字： 大馬公開賽
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