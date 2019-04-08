大馬賽首度「非對手」同台　林丹、李宗偉溫暖敘舊勾回憶

▲大馬公開賽中，李宗偉為林丹頒獎。（圖／CFP）



記者顏如玉／綜合報導

大馬公開賽男單決賽，最終林丹逆轉諶龍，暌違2年再度贏得大賽冠軍，站上頒獎台後，前大馬球王李宗偉也現身球場為他頒獎，李宗偉事後透露兩人寒暄內容，期盼能再聚餐以外，也感慨這是「兩人生平首度以非對手的身份同台」。

首輪三局逆轉周天成後，林丹在受訪時曾表示，自己以這個年齡仍想續拚的理由，是因為李宗偉也還在努力，即使已經罹癌了仍不願放棄，總說有一天要回到球場上，而自己當然也不能輕言離開。

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當天晚上，李宗偉就在個人臉書上回應林丹，表示非常希望2020東京奧運時兩人能第五度踏上奧運舞台，「希望能夠來個圓滿的20年終極考驗。」，同時還提到，若是冠軍不是馬來西亞人，「我的好朋友林丹，希望那個人就是你。」，而林丹最終也不負眾望，站上最高頒獎台。

當李宗偉現身頒獎，他和林丹馬上在台上寒暄起來，李宗偉事後透露他是在向林丹道歉，沒有時間帶林丹去吃飯，林丹想相約新加坡，可惜李宗偉無法參賽，最後兩人互相鼓勵「一起加油」。

林丹、李宗偉從2004年首度相遇至今交手無數次，雖然林丹獲勝次數較多，但他從來不敢掉以輕心，因為李宗偉隨時都有追上的可能，且兩人不只球場上、球場外的互動也相當頻繁，甚至參加過彼此的婚禮，這亦敵亦友的情感以及場上互不相讓的拼戰精神，都是球迷甚為喜愛兩人最大的原因。

而這一次大馬公開賽的頒獎台上，不只林丹、李宗偉，還有諶龍也在，這一幕也讓不少球迷回憶起2012倫敦奧運，當時林丹奪金、李宗偉銀牌、諶龍則是銅牌，如今7年過去，三位老將還能齊聚一堂，也讓不少球迷動容，勾起許多過去美好的回憶。

▲林丹、李宗偉及諶龍相隔7年再度同台。（圖／CFP）