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大馬公開賽／李宗偉回應林丹相約第5個奧運　圓滿20年終極考驗

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李宗偉(左)和林丹奧運四強賽後互換球衣。（圖／CFP）

▲李宗偉(左)和林丹奧運四強賽後互換球衣。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級750賽馬來西亞公開賽5日進行各項8強賽事，其中大陸超級丹林丹不再首輪游，晉級8強後曾提到，還是希望可以和勁敵兼好友的李宗偉再度交手，李宗偉也回應林丹期待，希望能夠來個圓滿的「終極考驗」。

過去李林大戰最為人樂道，李宗偉拿過三屆的男單奧運銀牌、四屆世錦賽亞軍，最高世界排名第1，更在2015年達成超級系列賽大滿貫；而林丹是五屆世錦賽冠軍、兩屆奧運金牌，倫敦奧運更是擊敗李宗偉，加上達成奧運、世錦賽、世界盃、亞運、亞錦賽、全英賽冠軍和多座世界羽聯超級系列賽冠軍的「全滿貫」。

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李宗偉和林丹10多年來的激戰，不只是最好的對手也是最好的朋友，不過近年林丹因為體力下滑等因素表現不如以往，李宗偉去年更被診斷出罹患鼻咽癌後，來台接受治療，原先預計在大馬公開賽復出，卻因考量身體狀況未能如願出賽。

▼林丹 。（圖／CFP）

▲▼泰國大師賽,林丹 。（圖／CFP）

李宗偉四度挑戰奧運，連三屆在決賽落敗，其中2008及2012年都輸給林丹，上一屆雖然在四強擊敗林丹，但決賽輸給大陸諶龍，生涯還未能拿下奧運金牌。

35歲的林丹曾在賽後提到，自己繼續拼戰的理由不只是為了第五度爭取奧運資格，還希望能和一生的對手李宗偉在球場上相見，「當然最好的結果，是我們兩人一起參加2020東京奧運。」

李宗偉得知林丹心意後也在個人臉書回應，「明年是我和這輩子最偉大的對手林丹第5個奧運，他的想法和我早前接受訪問時候透露的心聲一樣。如果身體狀況允許，我希望我們可能來個圓滿的20年終極考驗，let's see。」並且hashtag還下了＃人生有多少個20年、＃英雄所見略同。

李宗偉還提到，大馬公開賽的冠軍如果不是馬來西亞人，「我的好朋友林丹，希望那個人就是你，我最偉大的對手，這是我對你最好的祝願。」雙方都期待最終能夠在2020年東京奧運賽場上再度交手，為李林大戰，做最完美的結尾。

▼大馬球王李宗偉。（圖／達志影像／美聯社）

▲大馬球王李宗偉。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 李宗偉林丹奧運
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