曾拿U21冠軍　九頭身美女轉投效奧地利震驚日桌

▲濱本由惟。（圖／取自ITTF）



記者顏如玉／綜合報導

就在亞洲盃桌球錦標賽遭到大陸壓制，日本桌壇烏雲罩頂之時又爆出人才轉投他國的事件，身高175公分、曾拿下U21女單亞軍的中日混血美少女濱本由惟，將以奧地利球員的身份，參加5月的國際桌總(ITTF)斯洛維尼亞站及克羅埃西亞站挑戰賽。

1998年出生的濱本由惟，父親是日本退役的191公分排球國手，母親則是前中國桌球選手，繼承雙親優勢的濱本由惟早早就展現極佳的運動天份，在2015年拿下U21年終賽亞軍、2016年德國、韓國公開賽U21冠軍，該年的奧地利公開賽也拿下公開組女單亞軍，同時也是里約奧運的陪練員。

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不只有出眾的球技，濱本由惟還有出眾的外貌及才學，小學時就加入經紀公司，以模特兒出道，去年還曾客串新垣結衣主演的《乒乓少女大逆襲》，此外，因為從小就讀國際學校，濱本由惟也能說一口流利的中文和英文，圈了不少中國粉絲，還曾被讚有望超過福原愛。

身高175公分，濱本由惟是日本少見身高較高的球員，因此也被日本桌協列入重點強化選手，早早就納入2020東京奧運培訓，還曾派帶出平野美宇的教練劉潔指導過她。

不過2017年起，濱本由惟似乎遇到瓶頸，沒能拿到全日錦標賽參賽權，在公開賽也在首輪就出局，最終也沒能入選亞運名單，目前世界排名已降到100名之外。

如今看到濱本由惟的名字旁國籍改為奧地利，日本桌協相關人士表示相當震驚，不過據日本桌協副會長前原正浩表示，目前濱本由惟變換國籍的意向不明，但若真的轉投效他國，則根據ITTF規定短期內不得代表新協會參加奧運、世錦賽，不過巡迴公開賽暫時不受影響。

ITTF對於國際變更的規定，超過21歲的球員即使重新選國籍，也不能代表其他協會參加世錦賽及世界盃，而15歲以下要滿3年、15到18歲要滿5年、18-21歲要滿7年，才能再轉換國籍後代表其他協會參賽。