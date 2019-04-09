卡達亞錦賽最後調整　陳奎儒澳洲賽110欄13秒68排亞洲第二

▲陳奎儒在澳洲賽中跑出亞洲第二的成績。（圖／記者季相儒攝）



記者顏如玉／綜合報導

去年在雅加達亞運中，於男子110欄中跑出全國紀錄13秒39的陳奎儒，近日在澳洲全田賽以13秒68排名第二，而傷癒復出的楊尉廷則緊接在後以13秒76拿第三，兩人的成績放到今年亞洲區都排在前五名，陳奎儒更是僅次於大陸的謝文駿，有望在接下來的亞錦賽中為中華隊添牌。

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▲澳洲全田賽，陳奎儒第二、楊尉廷第三。（圖／翻攝自陳奎儒粉專）



過去楊尉廷、陳奎儒在110欄中彼此競爭，先有楊尉廷在2017全大運時跑出生涯最佳的13秒57寫下全國紀錄，接著陳奎儒在去年的全大運先以13秒50締造新紀錄，相隔20天他再度於田徑黃金大獎賽大阪站中繳出13秒49將全國紀錄再度推進，這還沒結束，陳奎儒在亞運中再度刷新紀錄，以13秒39成為最新全國紀錄。

▲台灣「跨欄雙雄」陳奎儒、楊尉廷。（圖／記者季相儒攝）



今年兩人先是在3月的青年盃中小試身手，陳奎儒以13秒90破大會摘金，楊尉廷則以14秒02排名第二，當時陳奎儒表示對於表現並不滿意，技術方面沒有發揮水準，而楊尉廷也還在適應新環境，表現不如預期。

接著來到在雪梨奧運主場館進行的澳洲全田賽，這場比賽同時也是為卡達亞錦賽做最後準備與調整，陳奎儒以13秒68拿排第二、楊尉廷以13秒76第三。陳奎儒的成績目前放在亞洲區排名第二，僅次於大陸謝文駿在4月6日於美國所跑出的13秒46，而楊尉廷則排名亞洲第四，第三為日本的金井大旺13秒73。

陳奎儒表示，目標明確就是擺在要達標10月世錦賽參賽門檻13秒46，或是直接在亞錦賽中奪金保送世錦賽，而楊尉廷今年目標則放在拿坡里世大運，對於目前成績認為還在預期之內，但相信經過更多比賽洗禮可以更好，畢竟之前因傷太久沒有比賽。

▲楊尉廷目標放在世大運。（圖／記者季相儒攝）