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青年盃／陳奎儒110欄13秒90破大會　不滿意成績再調整問題

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▲▼ 青年盃田徑賽,男子110跨欄,陳奎儒,楊尉廷 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲青年盃田徑賽,男子110欄,陳奎儒。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／新北報導

108年新北市全國青年盃田徑錦標賽12日進行各項賽事，其中在男子110公尺跨欄項目決賽中，在去年印尼雅加達亞運跑出13秒39的「台灣欄神」陳奎儒，今天決賽跑出13秒90破大會紀錄，不過對自己成績不滿意，「起跑還有欄架間銜接的問題還要再調整。」

陳奎儒在前一天預賽繳出14秒02，以第一晉級決賽，楊尉廷則是以僅次的14秒15晉級，12日決賽跑出13秒90，打破楊尉廷保持的大會紀錄，不過對自己成績還是不滿意，「昨天發生重心過低的問題，都是一樣的，今天就是衝一下看看結果，問題還是沒有改善。」

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▲▼ 青年盃田徑賽,男子110跨欄,陳奎儒,楊尉廷 。（圖／記者謝孟儒攝）

陳奎儒提到，「有預測可能13秒8、13秒7或是更好，但是技術方面，還是沒有很完整做出來，從以前到現在都是這個問題，老師說我像坐電梯一樣，一直往下坐重心越低。」接下來就是4月1日的澳洲錦標賽，作為亞錦賽之前的最後一次調整。

「沒有設定什麼成績，就是嘗試把技術做出來，回去改善才不會有太大問題。」陳奎儒提到，「在學校有時候做到，有時候做不到，不過以往經驗大比賽前，成績都不太好，現在就是把心態放好，最重要的是亞錦賽，前面比賽就當作練習。」

至於2020東京奧運參賽資格，將改採達標制和積分世界排名並行，陳奎儒認為，「其實影響並不大，因為重要的是自己成績能不能提升，如果能夠提升到13秒3以內或者是更好，但不管是達標或積分都能拿到。」

▼小選手們搶著要請陳奎儒簽名。

▲▼ 青年盃田徑賽,男子110跨欄,陳奎儒,楊尉廷 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 青年盃陳奎儒
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