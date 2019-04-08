戴資穎大馬賽連霸創收視高峰　新加坡站12日起鎖定愛爾達

▲戴資穎大馬公開賽三連霸。（圖／CFP，圖下同）



體育中心／綜合報導

世界球后戴資穎不負大家期望，大馬公開賽成功摘冠，再度掀起全台收視熱潮！統計戴資穎週末決賽期間，愛爾達電視收視最高達到將近1的高收視率，再度創下同時段第一名。

愛爾達體育家族即時與國人分享戰況，YouTube與Facebook的短片總觀看數，於4天內突破200萬人次，其中戴資穎奪冠影片，更登上YouTube台灣區發燒排行榜第9名，成為現今最夯的短片之一。

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「世界球后」戴資穎成功在馬來西亞公開賽女單決賽，以直落二擊敗強敵山口茜，收下本季個人首冠並締造賽會三連霸，也成為賽史近十三年來達成女單三連霸的第一人。

2013年戴資穎就曾摘下大馬賽女單冠軍，加上這次完成三連霸，生涯四度在大馬封后，全台球迷透過愛爾達的現場實況轉播，都見證了歷史性的一刻。

▲冠軍戴資穎、亞軍山口茜。（圖／CFP）



戴資穎奪冠後，將蟬聯球后寶座紀錄推進至122週，已追平中國「羽球女皇」張寧的紀錄，並列在位時間第二長的球后。而算上下週的新加坡站，因為排名第二的陳雨菲不參賽，因此無論戴資穎接下來表現如何，都不會影響到球后寶座。

這也提前宣告在4月30日公布的世界排名，戴資穎將可穩穩蟬聯125週球后，正式打破由大陸名將李雪芮保持的124週世界紀錄。

接下來戴資穎將繼續參加超級500的新加坡公開賽，力拚連兩站拿下冠軍，如順利封后將締造本季首次二連冠。預計這一站她首輪將會碰上華裔美籍名將張蓓雯，順利過關的話，8強可能對上韓國一姐成池鉉，4強則可能碰上大馬賽冠軍戰對手日本山口茜，或是泰國伊瑟儂(Ratchanok Intanon)。

愛爾達體育3台將從4月12日的8強賽開始現場直播，邀請全台球迷繼續為小戴球后集氣加油！

愛爾達體育三台 LIVE：

4/12(五) 13:00 新加坡公開賽 八強 LIVE

4/13(六) 13:00 新加坡公開賽 四強 LIVE

4/14(日) 13:00 新加坡公開賽 決賽 LIVE