中職／陳晨威腳程大聯盟等級　王威晨也嚇到：好快喔

▲陳晨威。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／桃園報導

Lamigo桃猿新秀陳晨威4日對戰富邦悍將，繳出3安猛打賞，8局生涯首打點出爐，且單場2盜，再度展現腳程，上季奪得盜壘王的中信兄弟王威晨也相當佩服他的腳速：「真的好快喔，感覺比我還要快，真的不簡單。」

陳晨威為桃猿去年選秀第2輪指名新秀，新人首個完整球季便受到重用，開季自一軍出發，昨天擔任開路先鋒鎮守游擊，打擊有好表現，還展現速度壓迫對方投手，總教練洪一中看好他的速度，強調「這就是堅持讓他在一軍的原因」，沒有受到重用很可惜。

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「大聯盟左打到一壘平均時間是4.2秒。」一名球探曾在陳晨威業餘時期觀察過他的打球，指出陳晨威上到一壘也能跑出4.2秒左右，有時候邊跑邊打，還會再快一點。

陳晨威對自己的腳程有信心，開季便喊出目標盜壘王，王威晨也相當欣賞這位新人，「以新人來說，他的攻守跑各方面都很不錯。」王威晨直呼：「（他）好快喔，我看比陳文杰還快，先前和猿隊交手時，有感受到他在壘上的壓迫感，感覺有一個影子迅速經過。」

陳晨威成爭奪盜壘王最大勁敵，王威晨正面看待，笑稱應是自己帶起盜壘風潮：「這是好事啊，有競爭才有成長，他真的比我還要快，真的厲害，當然臨場狀況也很重要，我是比較注重這點，還有經驗。」

王威晨去年以44盜奪得盜壘王，今年依舊將此視為目標，他自嘲得了「盜壘病」、「盜壘癌」，也時常去請教拿過4次盜壘王的王勝偉，「就想知道200盜的感覺。」

王威晨笑說：「我上壘就會忍不住，就想多幫助球隊多佔一個壘包。」但他也指出，目前自己已是各隊投手嚴加看管的對象，「去年下半季就有感覺比較難跑了，連沒有什麼在牽制的投手，都有在看，我看...接下來15年到20年，我應該是很難跑了，哈哈。」

▲王威晨。（圖／記者黃克翔攝）