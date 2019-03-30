企業射箭聯賽元年　31日國體大開幕戰

▲中華企業射箭聯賽元年31日國體大開幕。（圖／中華企業射箭聯盟）



記者洪偵源／綜合報導

雅加達-巨港亞運後催生的企業射箭聯賽，將於31日在國立體育大學進行開幕戰，本季將有24場例行賽，6場季後賽，將於12月產生出各項目冠軍。

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去年亞運中華隊在射箭項目奪下2金、1銀、1銅，在強權南韓的威脅下，已創下隊史在亞運最佳成績，射箭協會理事長祝文宇當場宣佈催生射箭聯賽。

終於在各界人士奔走下，企業聯賽元年在今年上路，並在3月6日舉行選秀會，由5支企業隊加1支青年隊，分別是甲山林、凱撒、寒舍、台中商銀及台南(恒耀工業)5支企業隊。

賽制採奧運模式70公尺，五戰積分制中第一點為女子個人賽，第二點為男子個人賽，第三點為混雙賽，第四點為女子三人賽，第五點為男子三人賽。

每隊伍至少遴派3男3女以上之選手參賽，每位選手各場次僅能參加兩項，31日開幕賽上午10點開賽，下午1點20分起還有神射手見面會和開賽表演。

上半季例行賽以國體大為主戰場地，8月31日展開下半季賽程，則規畫在國立體大、台中和高雄各兩場；11月2日登場的季後賽以國體大為主，11月10日起展開的冠軍賽，則以冠軍賽企業團隊之所在地為主。