莊佳佳禁賽案為前朝跆協事務？　前秘書長不回應

▲莊佳佳。（圖／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／綜合報導

前奧運跆拳道國手、現任桃園市體育局局長莊佳佳遭禁賽，並泣訴是跆協行政疏失，而跆協指出是與前朝人馬交接前的事情，不過前任跆協秘書長林明富表示，已交接事務不予回應。

莊佳佳禁賽原因，在於2017年錯過3次WADA（World Anti-Doping Agency，國際反禁藥組織）飛行檢測，未依規定登錄行蹤，遭禁賽2年，將在今年10月2日禁賽期滿。

請繼續往下閱讀...

為此莊佳佳在29日於桃園市體育局現身說明，強調自己不是因吃禁藥而禁賽，未按時登錄行蹤，因為並沒有收到通知，並指跆協有行政疏失。

同時莊佳佳指出，自己沒有吃藥，也沒有要刻意逃避藥檢，禁賽與服用禁藥無關，且對禁賽一事已提出申訴，泣訴自己也是受害者。

對此跆協秘書長余國振也回應，莊佳佳禁賽一事，去年6月協會改選完交接，無法回答前朝如何處理此事，新人馬接手後，禁賽懲處已經開始進行。

余國振說明，2017年5月17日，莊佳佳第一次錯過檢查，當時人在高雄，第二次7月27日莊佳佳未按時登錄行蹤，第三次在9月15日，莊佳佳趕不回去檢查，因此被認定違規。

同時余國振指出，選手本身並不該輕忽錯過藥檢的嚴重性，因為不管有沒有正當理由，缺席3次就是被認定違規，即便真的沒有吃禁藥。

至於莊佳佳禁賽案為前朝人馬事務，前任跆協秘書長林明富則表示，已經在6月交接完成，對此事不做回應。