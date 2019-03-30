運動雲

> >

邁阿密網賽／擊敗粉絲進決賽　費爸轉職業對手還沒出生

ETtoday運動雲

▲▼Roger Federer（圖／達志影像／美聯社）

▲費德勒。（圖／達志影像／美聯社）

記者洪偵源／綜合報導

費德勒（Roger Federe）在邁阿密網賽男單4強賽，以6比2、6比４擊敗加拿大19歲小將沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov），對方不但是自己的球迷，且開始打職業賽時，沙波瓦洛夫甚至還沒出生。

請繼續往下閱讀...

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》

現年37歲的費德勒，在1998年轉入職業，而沙波瓦洛夫1999年才出生，征戰網壇多年，費德勒早就會過無數個「看自己打球長大」的對手，這次邁阿密4強的對手，也是其中一員。

沙波瓦洛夫在比賽前，就在個人社群網站上發表感言，直呼這是他期待一輩子的時刻，然後他們都是使用單手反拍的選手。

興奮歸興奮，沙波瓦洛夫還是得和偶像場上見真章，費德勒展現明顯的戰力優勢，72分鐘就收下決賽門票，沙波瓦洛夫賽後還直呼一切難以置信。

「我無法想像我面對的就是羅傑，我只是想發揮我最好的盡我所能，他比賽打得很出色，我無法達到那樣的水平，我只是盡可能學習，希望未來能繼續進步。」

費德勒則說，沙波瓦洛夫的能力無法讓人輕鬆應對比賽，比賽會變成對方想要的節奏，「所以非常高興的是，我表現得很好。」

對於沙波瓦洛夫，費德勒也說，曾對女兒說，自己開始打職業賽時，對方都還沒出生，但女兒驚呼對方好年輕，也示意自己已經很老了。

費德勒決賽對手，將是去年的冠軍，來自美國的重砲手伊斯涅爾（John Isner ），同時是費德勒生涯第5次打進邁阿密決賽，目前他已經50次晉擊Masters 1000系列賽決賽，超越納達爾（Rafael Nadal）的49次成為史上最多。

關鍵字： 網球Roger Federe
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

邁阿密女網／搶十不敵史托瑟、張帥　大小詹無緣決賽

藥檢禁賽規範嚴格複雜　教學、當官、訓練恐都有違規

飛行檢測突襲性質　受測選手需事先回報行蹤

莊佳佳禁賽案為前朝跆協事務？　前秘書長不回應

熱門新聞

北海道直擊／王柏融出場曲台味十足！Fly Out響徹巨蛋

中職／萬幸沒骨折！李振昌拇指瘀血到醫院檢查

SBL／樂見林志傑、楊敬敏回歸　許晉哲：球星值得爭取

中職／李振昌1.1局被敲6安打　伯納：進壘點要調整

中職／不意外林智勝3場當英雄！伯納：攻擊更有策略

中信兄弟「短命洋將」艾銳克　重返海盜小聯盟

讀者回應

﻿

最新新聞

1陽岱鋼第二打席敲安打

2菊池白繳好投　紅襪莫爾蘭轟走首勝

3王柏融第2戰　首打席二壘滾地球

430日運彩看好富邦勝中信

5邁阿密網賽　費爸晉級決賽

熱門新聞

1大王出場曲夠台 Fly Out響徹巨蛋

2萬幸李振昌沒骨折！拇指瘀血到醫院檢查

3盼林志傑回歸　許晉哲：值得爭取

4李振昌頻挨打　伯納：進壘點要調整

5不意外林智勝3場當英雄！伯納

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

王柏融日職首秀！出場曲、應援曲曝光

0328 富邦 vs 統一 賽後，統一勝利組牛棚穩定發揮，接續3局的投球，讓對手毫無招架之力

0328 富邦 vs 統一 賽後，奧斯丁表現倒吃甘蔗，先發6局狂飆10K，順利奪下首勝

王柏融旅日首戰任先發5棒左外野 霸氣登火腿限定「鬥士號」列車

漫威「爆雷王」被測謊！　　馬克魯法洛崩潰：太扯了

BMW追撞起火駕駛活活燒死 妻目睹崩潰哭喊：救我老公

法國媽遊101！稱臺北優點超多　定居台灣要等等..想先學好中文

便便拉不出！暖妹門口幫哥加油 　成功後還上前關心：讓偶看看

余文樂最愛「華嫂冰室」插旗台北　招牌菠蘿包有蛋+番茄清爽不油膩
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366