邁阿密網賽／擊敗粉絲進決賽　費爸轉職業對手還沒出生

▲費德勒。（圖／達志影像／美聯社）



記者洪偵源／綜合報導

費德勒（Roger Federe）在邁阿密網賽男單4強賽，以6比2、6比４擊敗加拿大19歲小將沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov），對方不但是自己的球迷，且開始打職業賽時，沙波瓦洛夫甚至還沒出生。

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現年37歲的費德勒，在1998年轉入職業，而沙波瓦洛夫1999年才出生，征戰網壇多年，費德勒早就會過無數個「看自己打球長大」的對手，這次邁阿密4強的對手，也是其中一員。

沙波瓦洛夫在比賽前，就在個人社群網站上發表感言，直呼這是他期待一輩子的時刻，然後他們都是使用單手反拍的選手。

興奮歸興奮，沙波瓦洛夫還是得和偶像場上見真章，費德勒展現明顯的戰力優勢，72分鐘就收下決賽門票，沙波瓦洛夫賽後還直呼一切難以置信。

「我無法想像我面對的就是羅傑，我只是想發揮我最好的盡我所能，他比賽打得很出色，我無法達到那樣的水平，我只是盡可能學習，希望未來能繼續進步。」

費德勒則說，沙波瓦洛夫的能力無法讓人輕鬆應對比賽，比賽會變成對方想要的節奏，「所以非常高興的是，我表現得很好。」

對於沙波瓦洛夫，費德勒也說，曾對女兒說，自己開始打職業賽時，對方都還沒出生，但女兒驚呼對方好年輕，也示意自己已經很老了。

費德勒決賽對手，將是去年的冠軍，來自美國的重砲手伊斯涅爾（John Isner ），同時是費德勒生涯第5次打進邁阿密決賽，目前他已經50次晉擊Masters 1000系列賽決賽，超越納達爾（Rafael Nadal）的49次成為史上最多。