藥檢禁賽規範嚴格複雜　教學、當官、訓練恐都有違規

▲許淑淨。（圖／資料照）



記者洪偵源／綜合報導

從許淑淨到莊佳佳、黃韻文，都因各種藥檢規定緣故被禁賽，雖然已未參與運動賽事，但國際禁藥管制對禁賽人員所從事的活動與職務也有嚴格的禁止規範，首當其衝的就是許淑淨。

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許淑淨在2017年11月進行藥檢，但未通過，從2018年1月31日就確定被禁賽，她於6月宣佈引退，但曾在國訓中心擔任教練近半年時間。

這已抵觸國訓中心聘用教練的規定，涉及禁藥管制遭禁賽者不得聘用或參與甄選的規定，同時也違反WADA（World Anti-Doping Agency，國際反禁藥組織）的相關規定。

世界運動禁藥管制規定第10.12條規定，受禁賽處份者，禁賽期內不得參加任何運動比賽或活動，任何運動禁藥管制規範簽署單位都適用，國訓中心教練自然不符規定。

對此體育署署長高俊雄曾在28日表示，體育署對專任教練沒有否決權，但此事會要國訓中心進行說明，期望在4月15日前得到答覆。

同時許淑淨的指導教練蔡溫義，是否適合繼續任國家隊教練也有疑慮，因禁賽的林子琦與許淑淨都是他的門生，相關禁賽處分他不太可能不知情，且這也非他旗下選手第一次涉藥禁賽。

莊佳佳與黃韻文方面，就是依規定不得參加跆拳道相關比賽、活動，包括職業賽或者全國賽性質賽事，不論是工作人員、主管級人士甚至志工都不得參與。

莊佳佳任桃園市體育局局長一職，屬於較難解釋的一環，因桃園市府非世界運動禁藥管制規範簽署單位（含國際奧會轄下各組織、國際單項運動總會、國家藥管單位、國家奧會、國際綜合賽事主辦單位）。

但是莊佳佳任體育局局長，又負責今年全運會籌備事務，在禁賽規定又抵觸不能參加或出席運動賽事與活動的規定，若要嚴格計較，剪綵鳴槍都不能參加，黃韻文目前呈退役狀態，並在台體大協助訓練，已涉及訓練，但所屬單位又不是規範簽署單位。

跆拳道協會理事長吳兩平表示，桃園市府對莊佳佳的任用，協會不做評論，相同的黃韻文與台體大也是，但兩人只要處於禁賽期間，就是不能參加比賽。

▲莊佳佳。（圖／記者洪偵源攝）