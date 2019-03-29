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飛行檢測突襲性質　受測選手需事先回報行蹤

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▲▼ 莊佳佳 。（圖／記者洪偵源攝）

▲莊佳佳缺席3次飛行藥檢遭到禁賽。（圖／記者洪偵源）

記者洪偵源／綜合報導

WADA（World Anti-Doping Agency，國際反禁藥組織）的飛行檢測，屬於突襲檢查性質，所以需要事先登錄行蹤，而在檢查當下，是不會有任何告知，只要檢測人員出現，不論任何時間，都必須接受藥檢。

只要是受追蹤尤其是菁英選手，都會是飛行檢測的重點對象，必須登入WADA的ADAMS系統，回報選手行蹤，這是為了賽外不定期檢測時，方便掌握運動員行蹤，只要有網路就能執行。

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一般選手回報行程，除需要回報之後可能出現的時間與地點，並以8小時為週期，告知何時可以接受檢測的時間，例如下午1點到晚上8點，可能就在這時間受檢。

執行藥檢的人員，會與受檢測選手不同國籍，檢測人員收到的檢測通知也相當臨時性，有時出發前兩天才知道自己到哪個國家找哪位選手。

飛行檢測當天，不會有任何通知，檢測人員會直接到選手回報的地點找人，羽球球后戴資穎就多次練完球無預警被檢測人員要求受檢。

英國網球名將穆雷（Andy Murray）就曾抱怨過，曾在早上7點多就被叫醒接受藥檢，還有深夜在飯店碰到，雖然抱怨，但支持反禁藥的他也只能接受。

只要檢測人員出現，受檢測選手就必須出現受檢，就算人不在現場，若條件允許，可請檢測人員等待，就算有正當理由無法受檢，仍會被記缺席藥檢。

關鍵字： 莊佳佳跆拳道禁賽
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