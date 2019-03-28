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印度公開賽／王子維44分鐘直落二擊退地主　順利晉級8強

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▲▼ 雅加達亞運,亞運羽球,亞運羽球男團,王子維vs諶龍,王子維 。（圖／記者張克銘攝）

▲王子維 。（圖／記者張克銘攝）

記者謝孟儒／綜合報導

超級500賽印度公開賽正在進行，台將共有8人參賽，男單部分有我國男單好手王子維，首輪輕取對手後，16強賽對上地主薩凡卡爾（Subhankar DEY），最終王子維以直落二（21：16、21：13）順利擊敗對手，晉級8強。台將男雙則有王齊麟／李洋也順利晉級8強。

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王子維去年因為傷勢影響，表現不算穩定，目前世界排名掉至32，本站首輪對上地主阿賈伊（Ajay JAYARAM）以直落二收下勝利，16強賽對上排名44的薩凡卡爾，雙方過去從未交手過，本次交手第一局，王子維一度以0：6落後，一路追至10平之後，再連拿5分。

王子維15：10反超，並維持領先優勢，薩凡卡爾雖然連追4分拉近比數，不過王子維仍先搶下局點21：16拿下，到了第二局，王子維開局就一路領先，連拿4分拉開至14：7的差距，接著18：12擴大領先，最後以21：13直落二收下勝利。

王子維以44分鐘收下本場比賽勝利，順利拿下晉級8強的門票，將要再對上地主的卡夏普（PARUPALLI Kashyap），目前世界排名55的卡夏普，雙方交手過一次，卡夏普三局勝出，不過已經是在2016年韓國大師賽，如果順利勝出，王子維很可能在四強賽遭遇丹麥前球王安賽龍(Viktor Axelsen)。

關鍵字： 印度公開賽王子維
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