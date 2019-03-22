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奧運資格賽／首戰賭盤開南韓讓5球　中華U23恐遭血洗

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▲中華U23男足總教練王家中。（圖／記者張克銘攝）

▲中華U23男足總教練王家中。（圖／記者張克銘攝）

記者路皓惟／綜合報導

中華U23男足將在22日迎接亞足聯U23錦標資格賽首戰，這也是奧運資格賽第一輪，第一場中華男足就得面對強敵南韓。此戰國際知名博彩公司《William Hill》開出南韓讓5球，不讓分盤上中華男足賠率高達46，中華男足不僅完全不被看好，恐怕將面臨大屠殺。

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根據國際知名博彩公司《William Hill》賭盤，不讓分盤方面，南韓賠率1.02，中華男足賠率46，和局賠率15；讓分盤部分，莊家從南韓讓1球開始開盤，最多開到讓5球，賠率都是南韓較低，其中讓5球盤口，南韓賠率1.85，中華男足賠率2.45，和局則是5.50。

本屆中華男足籤運差，競爭隊伍有南韓和澳洲兩支強隊，還要和地主柬埔寨競爭，場場都是硬仗，想要爭取小組第一可謂是非常困難。而南韓和澳洲兩支實力最強的隊伍力拚小組第一晉級，將對中華採取猛攻爭取淨勝球優勢，獲得最佳得晉級機會。

南韓和澳洲兩隊實力堅強，先撇除雙方對戰勝敗，如果兩隊最後戰績相同，將依照小組總淨勝球來排名，因此，對上實力較弱的中華男足和柬埔寨，肯定是被當作瘋狂進補的對象。

本次U23錦標賽資格賽共有44隊參戰，總共分11個小組，每個小組取第一晉級，另外再選出4隊戰績最佳的小組第二名，晉級明年的2020亞足聯U23錦標賽，一共16隊捉對廝殺，除了奧運地主日本之外，取成績前三的球隊取得東京奧運的資格。

▲中華U23男足出發柬埔寨迎戰奧運資格賽首輪。（圖／翻攝自CTFA IG）

▲中華U23男足出發柬埔寨迎戰奧運資格賽首輪。（圖／翻攝自CTFA IG）

關鍵字： 奧運資格賽中華U23男足南韓
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