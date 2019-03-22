中職／富邦兒童節連假　吉祥物大會師、MOMO家族同樂

▲富邦悍將家年華主題周。（圖／富邦悍將提供）

體育中心／綜合報導

富邦悍將2019年主場賽事於4月5日到4月7日日兒童節連假期間天天開打，悍將城堡的大門也正式打開，同時推出首檔主題日「家年華」活動，舉辦一場歡樂的Welcome Party迎接家人們一起回家！今年的主題日活動規劃，球團特別以「城堡主題地圖」方式呈現，邀請鐵悍家人和我們一起在悍將城堡樂園同樂，一起蒐集每一場主題活動的精驚喜歡樂。

請繼續往下閱讀...

★中職賽事直播看這裡！

4月5日悍將城堡大門開啟，就讓悍將雙寶Frankie 和Bonnie帶大家進入「家年華」主題活動，豐富好禮與愉悅心情，讓家人們滿載而歸！進場就有歡迎小禮等著大家，一壘側入場即贈Frankie徽章，三壘側入場即贈Bonnie徽章，天天都進場，悍將雙寶讓你都帶走。

為了歡迎家人們回家，送上歡迎小禮外，Bonnie邀請大小朋友一起來體驗她的神秘魔法，只要憑票根就能免費體驗一次手作棉花糖的樂趣；Frankie則要為熱情應援的你們，送上元氣飲品MORE氣泡水。為了考驗大家對雙寶的了解有多少，特別設計了闖關活動，只要成功挑戰Frankie和Bonnie的關卡，就能獲得悍將飲料袋乙個。另外，亞瑟王家族成員憑卡即可免費兌換西班牙HOY今日葡萄酒一杯。

當然一場歡樂的Welcome Party，除了家人們的參與外，也少不了好朋友們共襄盛舉！悍將雙寶特地邀情他們的好朋友們一起到悍將城堡同樂，女孩緣超好的唐基、新北市吉祥物小客、威秀寶寶、DOMI、悠遊卡BeBe、以及另一位暫時不願意透露身分的神秘嘉賓，五位吉祥物們將在6日全體大集合，16:00也將於二樓場外活動舞台與大家進行見面拍照會。

悍將主場開幕戰推出的「家年華」主題周，深受小朋友喜愛的MOMO家族，將連續第三年來到球場，陪伴大家度過兒童節連續假期，櫻花姐姐、藍莓姐姐、甜甜姐姐和糖果姐姐將分別於5日及6日下午3點30分到下午4點帶大家唱唱跳跳，歡迎各位鐵悍家人們，全家大小能夠一起進場同樂，悍衛我們的北方王國。

▲富邦悍將家年華主題周。（圖／富邦悍將提供）