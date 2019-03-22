加盟費城人首轟出爐　哈波轟雙響砲：感覺很舒服

▲哈波敲出加盟費城人後首轟。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

球星哈波（Bryce Harper）以13年3.3億美元的天價合約加盟費城人，經過7過熱身賽之後終於迎來春訓首轟，單場擊出雙響炮，率隊以13比6擊敗藍鳥。在壓力釋放後，他表示現在的感覺很舒服。

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此戰哈波打第3棒擔任右外野手，首局從藍鳥先發賈維里歐（Sam Gaviglio）手中扛出兩分砲，迎來加盟費城人的首隻全壘打，六局下他再次轟出陽春砲，單場3打數2安打，貢獻3分打點，打擊率升上.231，攻擊指數來到1.192。

「我們還有幾天的時間。」哈波對於自己現在站上打擊區感覺到舒服，「當然，我能夠在3月28日開幕戰準備好，我現在感覺很棒，揮棒和打擊節奏感都很好。接下來幾天我會維持住打擊的感覺，繼續用球棒為球隊做出貢獻。」

簽下棒壇史上第二大張合約，哈波的表現自然被外界拿放大鏡檢視，對於哈波熱身賽的狀態，總教練凱柏勒（Gabe Kapler）一點都不擔心，他說：「他的表現已經說明了他為什麼是目前棒球界最好的打者之一。」

除了哈波揮出雙響砲之外，新同學捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）也在四局下轟出兩分砲，其餘麥卡臣（McCutchen）、納普（Andrew Knapp）和恩波各佩（Gift Ngoepe）也都有敲出全壘打，哈波表示，「我覺得每個人看起來狀況都很好，非常期待在國聯東區稱霸。」

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