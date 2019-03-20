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中職／桃猿賣大王沒賺錢　澄清湖一場7百人嚇跑劉保佑

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▲▼總統接見「2018年中華職棒總冠軍Lamigo桃猿隊」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼總統接見「2018年中華職棒總冠軍Lamigo桃猿隊」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者歐建智／台中報導

Lamigo桃猿20日接受總統蔡英文接見，董事長劉保佑向總統提建言，中職4隊經營很辛苦，尤其是桃猿更辛苦，不要以為賣王柏融賺錢，經營16年賠了16億，重點不在租稅獎勵優惠，重點在觀眾進場，已連3年停下來。

劉保佑先感謝總統蔡英文百忙之中接見，這是最大的獎勵，預約明年今天把這個地方先訂下來，桃猿過去5年有4次總冠軍，今年如果3連霸就是6年5次。

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他表示，12來跟日本4支球隊打過，亞職大賽2次跟韓職三星比賽都贏球，可見運動在國際曝光率，以及運動比賽的力量。

劉保佑當著總統的面說，「棒球場設備要進步需要國家體育政策，上有好者、下比甚焉，4隊經營很辛苦，尤其是桃猿更辛苦，招商困難、第5隊剛要產生、第6隊在哪裡，太辛苦，沒有人要進來。」

他表示，職棒球隊都是賠錢，「我們是唉不出來，賠比較少，不要以為賣王柏融賺錢，經營16年賠了16億，總統提在擬租稅獎勵政策，重要不在獎勵政策是在觀眾，人沒進來、獎勵政策有什麼用，桃猿不怕繳稅，賠錢不用繳稅，賺錢後繳稅有什麼關係。」

劉保佑說：「連3年觀眾停下來，去年去教士二軍基地看比賽，下午熱的要死有1萬5000位觀眾，為什麼要從澄清湖搬到桃園，因有一場看到觀眾只有700個，這不是職業球隊，不走怎麼行。」

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